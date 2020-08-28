Праздник Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года: Нельзя стирать, заниматься физическим трудом и рукоделием

Праздник совпадает с завершением Успенского поста и посвящается завершению жизни земной Богородицы

Что можно и что нельзя делать на праздник Успение Пресвятой Богородицы, интересует многих людей. Он является непереходящим, поэтому ежегодно празднуется 28 августа, а в 2020 году это будет четверг. Праздник совпадает с завершением Успенского поста и посвящается завершению жизни земной Богородицы.

Что разрешается делать на праздник

Термин «Успение» означает смерть, которая для христианина является первым шагом к встрече с Всевышним. По этой причине в этот день принято не оплакивать Успение Девы Марии, а прославлять ее. Поскольку после смерти Она воскресла и воссоединилась с сыном.

В этот день во всех храмах проходит богослужение, которое называется Всенощное Бдение. Перед его проведением, в храмах зажигают свечи и молятся о благополучии всех людей. В случае, когда нет возможности присутствовать на богослужении, то нужно посетить церковь и прочитать молитву у образа Пресвятой Богородицы. В обязательном порядке нужно в своем доме, в кругу родных помолиться в этот день.

Каждого, кто обратился к Деве Марии за помощью с открытым сердцем и искренней молитвой, Она услышит и поможет. 28 августа является знаковым днем, поскольку молитвенные слова Богородица по-особенному слышит.

Православные верующие обращаются к матери Иисуса Христа с просьбой о здравии детей, а также лучшей жизни родным, особенно малышам. Кроме этого, просят укрепить веру, чтобы достойно устоять перед соблазнами и искушениями. Священники напоминают своей пастве о любви к ближним.

Очень важно совершать добрые поступки: раздать милостыню тем, кто в ней нуждается, а также помогать просящим, как родным, так и незнакомым людям.

Наши предки верили, что сватовство на праздник символизирует вечную любовь, которая длится на Небесах.

Что запрещается делать в этот день

В течение многих столетий, для православных верующих день Успения Девы Марии являлся радостным днем. По этой причине стоит избегать грустных мыслей, печали и тоски.

Также не разрешается злословить, ругаться, проявлять ненависть, сплетничать. Конфликтные ситуации и совершение небогоугодных дел могут привести к моральному опустошению.

Все большие праздники являются временем для проведения серьезной духовной работы. По этой причине в этот день нет места увеселительным мероприятиям, нужно настроить свое сердце на общение со Всевышним и Девой Марией, чтобы совершенствоваться духовно и очищаться от грехов.

Нельзя стирать, заниматься физическим трудом и рукоделием, а также проводить работы в огородном участке и саду. Лишь отказавшись от хлопот по домашнему хозяйству, верующий будет ближе к Всевышнему. Исключение составляют случаи, когда трудовая деятельность направлена на благо окружающих.

Источник: rsute.ru