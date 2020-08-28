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Молитва-оберег ко Пресвятой Богородице на Успение 28 августа 2020 года

21:35 28.08.2020 Фото: pxhere.com
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Считается, что молитвенный оберег «Сон Богородицы» защитит от любой напасти. Его читают в трудные моменты жизни, во время болезни и перед лицом неприятности, с которой не выходит справиться своими силами.

Молитва оберег ко Пресвятой Богородице на Успение 28 августа 2020 года
Молитва «Сон Богородицы» обращается за помощью к Пресвятой Деве
Сюжет: Православные обряды
Молитва оберег ко Пресвятой Богородице на Успение 28 августа 2020 года

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«Сон Богородицы» — это известный в народе молитвенный оберег. Существует поверье, что такая молитва способна избавить от беды, укротить неприятности и помочь в любом начинании.

Когда в семье скандалы и недопонимания, когда нужно срочно унять буйного родственника, когда грозит разбирательство на рабочем месте или предстоит важное мероприятие, и вы волнуетесь, как бы чего не сорвалось — во всех этих случаях молитва «Сон Богородицы» поможет вам.

Эти молитвы не канонические, в отличие, например, от «Богородице, дево, радуйся», поэтому многие зовут их заговорами. Но существует мнение, что заговоры или молитвы — не имеет особого значения, главное условие — обращаться к Богородице с чистой душой и не желать зла. Механическое повторение молитвы не спасет душу и не поможет в беде. Важно, чтобы ваши слова шли от сердца, даже будучи самыми простыми и безыскусными.

Молитва «Сон Богородицы» обращается за помощью к Пресвятой Деве. Это самая известная и сердобольная заступница на Небесах. У Богородицы просят и материального благополучия, и духовного очищения, и семейного счастья, и не в чем она не отказывает людям — если просьба не идет никому во вред. Молиться же о чьем-то провале, о неудаче или о проигрыше — грех. Просите о благом, сами дарите миру благо, и оно к вам вернется.

Защитная молитва «Сон Богородицы» звучит так:

Видела Мать Богородица сон под колокольный перезвон. Подошел к ней Спаситель Христос да говорит: хорошо ли ты почивала, что во сне увидала? А Мать Богородица во сне крест святой видала, говорит: тебя на крест прибивали, ребра копьем разбивали, толпа тебя распинала, а я горькие слезы проливала. Но Спаситель Христос к матери подходил, от сна тяжкого ее разбудил: Мать Моя Мария! Я твой сон спишу на белую бумагу. Кто этот сон поймет и три раза прочтет, будет душою спасен и от всякого лиха защищен. В опасных местах, в казенных делах, на суше и воде, на Божьем Суде — везде будет прощен да сном Богородицы защищен. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Считается, что молитвенный оберег «Сон Богородицы» защитит от любой напасти. Его читают в трудные моменты жизни, во время болезни и перед лицом неприятности, с которой не выходит справиться своими силами. Но вы можете почитать и другие молитвы Богородице.

Желаем вам помощи Небес в любых делах. Не отказывайтесь от благодеяния, и все хорошее вернется к вам по закону бумеранга, ведь все вокруг нас взаимосвязано. Помните о молитвах Богородице, не забывайте благодарить ее тогда, когда в вашей жизни началась светлая полоса.

Источник: dailyhoro.ru

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От редакции

Прочитаете оберег сегодня? О чем попросите Богородицу?

Аноним, 28 августа 2020 16:43
НВР:
Попрошу исцеления для двоюродного брата .
Аноним, 28 августа 2020 19:06
НВР:
О еде и уюте в доме.и чтобы мама была здорова
Ирина, 28 августа 2020 20:52
Прошу здоровья моим близким ,детям,маме и мне рабе божьей Ирине.Аминь.

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