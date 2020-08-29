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Благополучным по заражению коронавирусом регионом назвали Новосибирскую область. 5% прирост за неделю

15:01 29.08.2020 Фото: ИЦК
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Кузбасс по итогам недели все еще остается в общероссийском ТОП-3 территорий с самым большим процентом прироста заболевших COVID-19. Регион продолжает удерживать «антилидерство» в Сибири.

Благополучным по заражению коронавирусом регионом назвали Новосибирскую область. 5% прирост за неделю
Уже три четверти регионов Сибири входят в число российских территорий с самым низким приростом заболевших COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Благополучным по заражению коронавирусом регионом назвали Новосибирскую область. 5% прирост за неделю

Ковид растет 3 дня: 4941 заразившегося за сутки на 29 августа выявили в России. Всего 985 346 случаевБлагополучным по заражению коронавирусом регионом назвали Новосибирскую область. 5% прирост за неделюЕщё 1934 новостей

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) приводит сравнительные данные по приросту выявленных случаев COVID-19 в регионах России и федеральных округах за неделю, с 22 по 28 августа. В статистике учитывается — на сколько % увеличилось количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе (округе) СФО за отчетный период.

28 августа лидерство среди регионов РФ по уровню прироста заболевших COVID-19 вновь перешло к Республике Крым — 18% новых случаев за неделю. На 2-м месте теперь — Кемеровская область (12%), 3-е поделили Костромская область и Калмыкия (по 11%). Кузбасс по итогам недели все еще остается в общероссийском ТОП-3 территорий с самым большим процентом прироста заболевших COVID-19.

Кузбасс продолжает удерживать «антилидерство» и среди сибирских регионов. 2-е место по СФО занимает Республика Алтай, показатель здесь — 8%, на 3-ем месте — Томская область (6%). Самую положительную статистику в России теперь демонстрируют сразу 11 регионов, где за истекшую неделю заболевших COVID-19 стало больше всего на 2%. Среди них — Москва и Московская область, а также Республика Тыва.

В 59 регионах России (на 1 больше, чем 21 августа, это почти три пятых от всех субъектов РФ) процент прироста заболевших не превышает 5% за неделю. Это наиболее благополучные территории. Из регионов СФО в эту категорию входят Новосибирская, Омская, Иркутская области, Красноярский, Алтайский край, а также Республики Хакасия и Тыва.

Еще в 22 регионах РФ этот показатель колеблется от 6 до 10% новых случаев коронавируса за неделю. Среди них —Томская область и Республика Алтай. В 4 регионах РФ индекс прироста заболевших — от 11 до 15%. В их число входит Кузбасс.

Единственный регион демонстрирует прирост в 18% — это Республика Крым. Ни в одном из федеральных округов индекс прироста пациентов с коронавирусом не превышает 7% за неделю. Такой показатель у Южного федерального округа. Центральный федеральный округ по-прежнему стабильно демонстрирует наилучший индекс — 2%. Показатель СФО — 5% новых случаев корнавируса за неделю. Округ делит второе место по приросту заболевших с Приволжским и Северо-Кавказским федеральными округами. Общероссийский прирост заболевших на неделе — не изменился, и остается равен 4%.

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