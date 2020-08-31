"Свалочное начало": Сняли стройку мусорной свалки около кладбища Бердска чиновники. Смотрите фоторепортаж

Члены рабочей группы раз в неделю выезжает в Искитимский район для проведения контрольных мероприятий.

Члены рабочей группы зафиксировали отсутствие работ в Искитимском районе

Члены рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО зафиксировали отсутствие строительных работ, рабочей техники и хозяйственных объектов на месте предполагаемого строительства полигона ТКО.

Члены рабочей группы раз в неделю выезжает в Искитимский район для проведения контрольных мероприятий. Напомним, ООО "Полигон" инициировал строительство мусорной свалки около кладбища Бердска, но на землях Искитимского района. Активисты Бердска возмущены эти фактом. Власть региона приостановила строительство свалки, в ожидании экспертиз на ее создание.