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"Свалочное начало": Сняли стройку мусорной свалки около кладбища Бердска чиновники. Смотрите фоторепортаж

14:15 31.08.2020 Фото: berdsk.nso.ru
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Члены рабочей группы раз в неделю выезжает в Искитимский район для проведения контрольных мероприятий.

Свалочное начало: Сняли стройку мусорной свалки около кладбища Бердска чиновники. Смотрите фоторепортаж
Члены рабочей группы зафиксировали отсутствие работ в Искитимском районе
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Свалочное начало: Сняли стройку мусорной свалки около кладбища Бердска чиновники. Смотрите фоторепортаж

"Свалочное начало": Сняли стройку мусорной свалки около кладбища Бердска чиновники. Смотрите фоторепортажТишину сняли на видео у строившейся мусорной свалки близ кладбища БердскаЕщё 133 новостей

Члены рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО зафиксировали отсутствие строительных работ, рабочей техники и хозяйственных объектов на месте предполагаемого строительства полигона ТКО.

Члены рабочей группы раз в неделю выезжает в Искитимский район для проведения контрольных мероприятий. Напомним, ООО "Полигон" инициировал строительство мусорной свалки около кладбища Бердска, но на землях Искитимского района. Активисты Бердска возмущены эти фактом. Власть региона приостановила строительство свалки, в ожидании экспертиз на ее создание.

Свалочное начало: Сняли стройку мусорной свалки около кладбища Бердска чиновники. Смотрите фоторепортаж
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Источник: berdsk.nso.ru
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