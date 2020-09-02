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Какую зарплату получают медики ЦГБ Бердска, открыл секрет министр Хальзов

11:00 02.09.2020, Виктория Грек Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из каких средств формируется, когда выплачивается и какова структура оплаты труда медработников, стало известно из ответа министра на запрос "Курьер. Среда. Бердск".

Какую зарплату получают медики ЦГБ Бердска, открыл секрет министр Хальзов
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Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Какую зарплату получают медики ЦГБ Бердска, открыл секрет министр Хальзов

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27 августа, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ответил на запрос "Курьер. Среда. Бердск".
Как мы уже сообщали, медики городской больницы обращались в редакцию с жалобами на задержку заработной платы.

- В соответствии со ст. 136 ТК РФ, а также с Коллективным договором ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» на 2020 год, выплата заработной платы работникам ГБУЗ НСО «БЦГБ» за первую половину отработанного месяца производится до 30 числа текущего месяца, за вторую половину месяца — до 15 числа месяца, следующего за отработанным.

Выплата заработной платы работникам ГБУЗ НСО «БЦГБ» производится за счёт следующих средств: субсидии на государственное задание (средства областного бюджета), средства Территориального Фонда обязательного медицинского страхования, средства от приносящей доход деятельности ГБУЗ НСО «БЦГБ».

В соответствии с «Положением об оплате труда работников ГБУЗ НСО «БЦГБ» на 2019-2021 гг.» структура заработной платы сотрудников ГБУЗ НСО «БЦГБ» состоит из: должностного оклада, компенсационных выплат и стимулирующих выплат. Процентное соотношение структуры заработной платы сотрудников ГБУЗ НСО «БЦГБ» регламентируется «Положением об оплате труда работников ГБУЗ НСО «БЦГБ» на 2019-2021 гг.» в зависимости от категории медицинского персонала, - сообщил Константин Хальзов.

Напомним, медик ЦГБ Бердска обратилась с жалобой на задержку зарплаты в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 19 августа. Она побоялась называть свое имя, чтобы избежать увольнения.

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От редакции

А вы владеете информацией о своей зарплате?

Аноним, 02 сентября 2020 11:46
Какую зарплату получает в месяц сам министр Хальзов ?

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