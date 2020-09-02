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Что обнаружили при вскрытии тела певцы Валентины Легкоступовой?

19:25 02.09.2020 Фото: Скриншот с видео
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По мнению дочери артистки, в трагедии есть вина последнего мужа певицы Юрия Фирсова, вовремя не вызвавшего скорую помощь.

Что обнаружили при вскрытии тела певцы Валентины Легкоступовой?
Обнародованы результаты вскрытия тела певицы Валентины Легкоступовой
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Что обнаружили при вскрытии тела певцы Валентины Легкоступовой?

Что обнаружили при вскрытии тела певцы Валентины Легкоступовой?Умер народный артист России Борис Клюев. Тот самый Воронин. Тот самый РошфорЕщё 391 новостей

Официальной причиной смерти российской эстрадной певицы и педагога Валентины Легкоступовой стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Об этом дочь артистки певица Анетта Бриль рассказала в эфире телешоу Первого канала "Пусть говорят".

"Вскрытие показало, что причина смерти - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени", - заявила Бриль. По ее мнению, в трагедии есть вина последнего мужа певицы шкипера Юрия Фирсова, вовремя не вызвавшего скорую помощь.

По словам Фирсова, его супруга неудачно упала в ванной. Произошло это в их медовый месяц.

Валентина Легкоступова, известная мега-шлягером "Ягода-малина", скончалась 14 августа на 55-м году жизни. 20 августа её тело кремировали на Троекуровском кладбище.

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