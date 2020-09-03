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На чем спать пациентам: Купила простыней и наволочек на 276 432 руб. ЦГБ Бердска в 2020 году, ответил министр Хальзов

09:00 03.09.2020, Виктория Грек Фото: Курьер. Среда .Бердск
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Чистого постельного белья для пациентов катастрофически не хватает, многие вынуждены приносить его из дома. Что нам делать, - писала в "Курьер. Среда. Бердск" медик.

На чем спать пациентам: Купила простыней и наволочек на 276 432 руб. ЦГБ Бердска в 2020 году, ответил министр Хальзов
Постельное белье медики приносят из дома
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
На чем спать пациентам: Купила простыней и наволочек на 276 432 руб. ЦГБ Бердска в 2020 году, ответил министр Хальзов

На чем спать пациентам: Купила простыней и наволочек на 276 432 руб. ЦГБ Бердска в 2020 году, ответил министр ХальзовТуалет для медиков открыли в инфекционке ЦГБ Бердска после жалобы отца заразившейся ротовирусом в больнице малышки министру ХальзовуЕщё 103 новостей

В конце августа медик ЦГБ Бердска обратилась с жалобой в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Женщина рассказала о задержке заработной платы, нехватке специалистов, медикаментов и прочих насущных проблемах Бердской ЦГБ. Среди них - нехватка чистого постельного белья. Медработник побоялась называть свое имя, чтобы избежать увольнения.

-Чистого постельного белья для пациентов катастрофически не хватает, многие вынуждены приносить его из дома. Что нам делать? - недоумевает медик.

В ответе на запрос "Курьер. Среда. Бердск" министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил следующее:

- ГБУЗ НСО «БЦГБ» в 2020 году заключено договоров на покупку постельного белья на общую сумму 276 432,21 руб. Распределение комплектов постельного белья производится по отделениям ГБУЗ НСО «БЦГБ» в соответствии с заявкой.

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От редакции

А вы сталкивались с такой проблемой?

Елена, 03 сентября 2020 09:48
Когда же отсохнет у него язык? Врет! Все врет!

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