На чем спать пациентам: Купила простыней и наволочек на 276 432 руб. ЦГБ Бердска в 2020 году, ответил министр Хальзов

Чистого постельного белья для пациентов катастрофически не хватает, многие вынуждены приносить его из дома. Что нам делать, - писала в "Курьер. Среда. Бердск" медик.

Постельное белье медики приносят из дома

В конце августа медик ЦГБ Бердска обратилась с жалобой в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Женщина рассказала о задержке заработной платы, нехватке специалистов, медикаментов и прочих насущных проблемах Бердской ЦГБ. Среди них - нехватка чистого постельного белья. Медработник побоялась называть свое имя, чтобы избежать увольнения.

-Чистого постельного белья для пациентов катастрофически не хватает, многие вынуждены приносить его из дома. Что нам делать? - недоумевает медик.

В ответе на запрос "Курьер. Среда. Бердск" министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил следующее:

- ГБУЗ НСО «БЦГБ» в 2020 году заключено договоров на покупку постельного белья на общую сумму 276 432,21 руб. Распределение комплектов постельного белья производится по отделениям ГБУЗ НСО «БЦГБ» в соответствии с заявкой.