"Я был в сознанке, сутки не ел и не спал": Убивший Ирину Синельниковой из Бердска ради Peugeot потребовал вызвать в суд следователя из-за потерянной явки с повинной

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов планировали убивать владельцев авто

В понедельник, 7 сентября, Кемеровский областной суд возобновил слушание резонансного уголовного дела об убийстве ради "Пежо" Ирины Синельниковой из Бердска. Сегодня планировали продолжить судебное следствие, к которому вернулись 4 сентября. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" один из подсудимых Дмитрий Фурсов в последнем слове изменил показания - дескать, не убивал Ирину, а только хотел угнать автомобиль. Кроме того, он заявил о том, что при задержании написал явку с повинной, которой не оказалось в материалах дела.

Требует следователя СК

- Я был в сознанке, сутки не ел и не спал, а Белоусов был в несознанке, - прокомментировал в суде свои новые требования обвиняемый в убийстве Ирины Синельниковой из Бердска Дмитрий Фусов. Он просит вызвать в суд следователя, которому якобы отдал явку с повинной в ночь задержания.

Именно поэтому гособвинитель настоял на вызове в суд следователя, который принял явку с повинной от обвиняемого. Суд отложили на неопределенный срок, поскольку выяснилось, что следователь бердского СК сейчас нетрудоспособен, и неизвестно, когда он выйдет на работу.

По словам Фурсова, он оговорил себя во время допроса при задержании, поскольку это было с глубокой ночи до утра, дескать, он устал, не понимал происходящее. Впрочем, он не смог ответить на вопрос суда, почему сразу не заявил о своем плохом самочувствии и подписал протоколы без возражений.

Судя по всему, процесс затягивается. О следующей дате заседания судья объявит дополнительно. Поскольку адвокат Белоусова тоже будет занят в ближайшие дни.

Как убивали мать двоих детей

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в ходе судебного заседания 4 сентября после отказа Фурсова от ранее данных показаний, гособвинитель зачитала шокирующие подробности момента убийства, о которых рассказывал в своих показаниях Фурсов:

- Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды... Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Стас взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить.

На вопрос гособвинителя, осознавал ли он, что жертва была еще жива, Фурсов ответил утвердительно, но заявил, что он не убивал, а «создавал видимость, что пытался душить».

Напомним, что прокурор требует для Фурсова наказание 21 год лишения свободы в колонии строго режима, для Станислава Белоусова — на год меньше.

Циничное убийство

11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, фигуранты еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала и первой и последней жертвой душегубов.

Гособвинение расценивает убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.

Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.

Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе. Именно поэтому уголовное дело рассматривает Кемеровский облсуд — по месту совершения преступления.

Как полагает следствие, убийцы забрали в целях наживы автомобиль (они выручили за него 150 тыс. рублей, быстро продав по дешевке в Кемеровской области, экспертиза показала, что в реального «Пежо» стоил в два раза дороже), у Ирины пропали золотые украшения, документы, телефон. Сотовый выбросили, а сумку сожгли. Впрочем, защита подсудимых отрицает факт кражи золота на сумму 290 тыс. рублей и требует исключить этот эпизод из обвинения.

- Якобы золотых украшений на такую сумму было на погибшей. Они предъявили бирки от изделий, но чеки не предъявили. Но прокурор требует вменить кражу золота подсудимым. Но его нигде не нашли. Мы полагаем, что его не было. Поэтому адвокаты просят не только смягчения наказания, но и уменьшения суммы ущерба, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Юрий Миронов.

От того, чью позицию примет суд, зависит размер компенсации убытков семье погибшей Ирины Синельниковой.