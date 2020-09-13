Мертвой под окнами больницы нашли пациентку с COVID-19 и с неизлечимой болезнью

После инцидента в Санкт-Петербурге ей пытались оказать экстренную помощь. О происшествии сообщили в полицию.

В Санкт-Петербурге пациентку нашли мертвой под окнами больницы

В Санкт-Петербурге пациентку больницы № 5 нашли мертвой под окнами лечебного учреждения, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сестру погибшей.

По информации издания, 63-летняя женщина была доставлена в больницу 8 сентября с повреждением легких. Она находилась на оксигенотерапии. По словам сестры, в медкарте погибшей стояла отметка о положительном тесте на COVID-19, но официально об этом родственникам не сообщали.

В комитете здравоохранения города уточнили, что пациентка страдала тяжелым неизлечимым заболеванием. После инцидента ей пытались оказать экстренную помощь. О происшествии сообщили в полицию.