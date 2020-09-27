Какие новые выплаты на детей и кому из россиян еще доплатят, рассказал Путин

Что заявил президент и как будут бороться с бедностью, читайте.

Президент рассказал о новых мерах поддержки семей и выплат на детей

23 сентября 2020 года президент Владимир Путин выступил перед сенаторами в Кремле. Был анонсирован и озвучен ряд мер, которые будут направлены на поддержку семей с детьми, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Что заявил президент.

Повышение выплат на детей

Владимир Путин поручил правительству увеличить размер выплат на детей с 3 до 7 лет. Напомним, что данная выплата была введена для семей с низким доходом в 2020 году. Ее размер составляет половину размера прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка. Сейчас это пример 6000 рублей.

Владимир Путин указал правительству о возможности доведения размера данной выплаты до одного прожиточного минимума. В данном случае ежемесячный размер выплаты на ребенка составит в среднем 12 000 рублей. Выплаты планируют начать с 2021 года.

Так же механизм получения выплат планируют существенно упростить. Сейчас для получения выплат некоторые семьи ждут по несколько месяцев.

Материнский капитал и места в детских садах

Президент подчеркнул, что на 2021 год удается проиндексировать материнский капитал. Его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка. И за второго ребенка уже дадут - 639 432 рублей.

По детским садам планируют в следующем году обеспечить всех семей местами, кто в этом нуждается.

Горячее питание в школах и выплаты классным руководителям

На совещании президент отметил, что на выплату горячего питания в 2021 году будет направлено порядка 40 миллиардов рублей. Особое внимание следует уделить недоукомплектованным школам, где нет возможности разместить полноценные кухни.

Так же с сентября 2020 года все классные руководители должны получать доплату в 5000 рублей.

Социальный контракт

Основной мерой в борьбе с бедностью с 2021 года президент страны видит в запуске программы Социальный контракт. Это выплаты малоимущим семьям от 25 000 рублей. Пока детали программы не разглашаются. Но это будут не прямые выплаты.