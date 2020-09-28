Введут ли карантин из-за коронавируса? Рассказала Анна Попова

По словам главы Роспотребнадзора, коронавирусу, очевидно, свойственна сезонность, поскольку он ведет себя как респираторный вирус, поэтому наблюдается рост новых случаев заражения.

Анна Попова оценила вероятность карантина из-за коронавируса

Прямых оснований для введения карантинных мер на сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Еще раз: если мы будем следовать тем рекомендациям, которые сегодня есть, если мы будем защищать себя, если мы будем ходить в маске, если мы будем правильно обрабатывать руки и предметы вокруг себя и заботиться о своих близких", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Поповой, коронавирусу, очевидно, свойственна сезонность, поскольку он ведет себя как респираторный вирус, поэтому наблюдается рост новых случаев заражения.

"Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет", — рассказала руководитель Роспотребнадзора.

Так, иммунитет к коронавирусу имеют 24-25% москвичей, 50% жителей Калининграда, а также 40% населения Ленинградской области, добавила Попова.