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Введут ли карантин из-за коронавируса? Рассказала Анна Попова

21:21 28.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам главы Роспотребнадзора, коронавирусу, очевидно, свойственна сезонность, поскольку он ведет себя как респираторный вирус, поэтому наблюдается рост новых случаев заражения.

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Анна Попова оценила вероятность карантина из-за коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Прямых оснований для введения карантинных мер на сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Еще раз: если мы будем следовать тем рекомендациям, которые сегодня есть, если мы будем защищать себя, если мы будем ходить в маске, если мы будем правильно обрабатывать руки и предметы вокруг себя и заботиться о своих близких", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Поповой, коронавирусу, очевидно, свойственна сезонность, поскольку он ведет себя как респираторный вирус, поэтому наблюдается рост новых случаев заражения.

"Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет", — рассказала руководитель Роспотребнадзора.

Так, иммунитет к коронавирусу имеют 24-25% москвичей, 50% жителей Калининграда, а также 40% населения Ленинградской области, добавила Попова.

иммунитет карантин коронавирус симптом Алена Попова Роспотребнадзор
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