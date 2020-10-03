Выплатят ли 10 000 рублей на детей до 16 лет от Путина в октябре?

С 1 октября 2020 года "коронавирусные" деньги семьям с детьми прекратили выдавать. Но ковид снова пошел в рост и грозит карантином. В Бердске некуда уже класть заразившихся коронавирусной инфекцией.

Российские родители снова заговорили о "коронавирусных" выплатах на детей

Помощь россиянам в пандемию коронавируса с апреля 2020 года была беспрецедентной. Деньги получили семьи с детьми до 16 лет, безработные, предприниматели, чей бизнес пострадал от ограничительных мер, медики и соцработники, работавшие с ковидными пациентами. Объявляли налоговые и кредитные каникулы, мораторий на коммунальные долги.

Но 1 октября все выплаты и преференции закончились. Продлили только стимулирующие надбавки медицинскиим работникам еще на месяц и туристический кешбэк за поезди по стране до января 2021 года. Пока никаких иных заявлений о финансовой помощи ни президент, ни правительство не делали. Хотя, напомним, именно Путину принадлежит идея выплат в июне 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. И единовременное пособие всем российским семьям продлевали в июле.

Люди ждали, выплаты 10 000 рублей в августе и сентябре, но не дождались. Теперь питают надежды на октябрь, поскольку коронавирус, который поставил экономику на край пропасти, снова поднимает голову.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 2 октября в Бердске зарегистрирован абсолютный рекорд заразившихся за сутки за все время пандемии — 12 человек. Всего в городе зафиксировано 325 случаев инфицирования. Но кроме того еще 450 бердчан остаются под медицинским наблюдением, стразу 120 анализов на коронавирусную инфекцию взяли за сутки в Бердске.

Главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская бьет тревогу: городской ковидный госпиталь переполнен в полтора раза. Доктор утверждает, что пришла вторая волна коронавируса. А она на фоне сезонных простуд может быть убийственной.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о том, что инфекционные госпитали, работавшие с ковид-пациентами, снова открыли. Машины «скорой» стоят в трехчасовых очередях, чтобы передать больных в приемный покой. О росте числа заболевших заявляет и вице-премьер Татьяна Голикова.

Ситуация ухудшилась по всей стране. И регионы возвращаются к ограничениям, которые вводили еще весной, но постепенно сняли. Мэр Москвы Сергей Собянин отправил стариков на карантин, а школьников — на каникулы. В Новосибирской области губернатор Андрей Травников продлил масочный режим до конца октября. Есть большая вероятность того, что ради борьбы с коронавирусом снова закроют магазины и кафе, спортклубы и другие публичные заведения. А может, и предприятия. Но тогда государству снова придется искать деньги на поддержку оставшихся без работы и их семей.

Напомним, что по 20 000 рублей в июне и июле выплатили на 28 млн российских семей с детьми от 3 до 16 лет. Федеральный бюджет потратил на это порядка 550 млрд рублей. Кроме того, по 5000 рублей в течение апреля-июня перечислили родителям детей в возрасте до 3 лет в сумме 62,7 млрд рублей. Увеличили выплаты и продлевали до сентября семьям, где оба родителя потеряли работу. Не менее половины регионального прожиточного минимума получали семьи с детьми от 3 до 7 лет, если средредушевой доход не превышал одного минимума.

С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически. Со 2 октября возобновляется норма, при которой для продления выплаты нужно подавать заявление.

Перестают действовать меры поддержки безработных, введенные в пандемию — повышенное пособие и 3000 рублей на каждого ребенка. Индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта 2020 года, могли получать пособие по безработице в размере 12 130 рублей на протяжении трех месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года. Также с 1 октября перестанут получать пособие по безработице и те безработные, кто утратил занятость после 1 марта этого года и у кого истек срок выплаты пособия по безработице. До этого им продлевали выплаты в том размере, который они получали на момент окончания периода такой поддержки, в течение трех месяцев.

С 1 апреля до 31 декабря 2020 года запрещено начислять неустойку на сумму задолженности по оплате коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт, платы за вывоз мусора. Эта мера не освобождает от обязанности оплачивать коммунальные услуги, но исключает дополнительное увеличение суммы долга из-за просрочки.

Если право на субсидию по оплате коммунальных услуг истекает до 1 октября 2020 года, оно продлевается автоматически на шесть месяцев. Сумма субсидии при этом не меняется. Впоследствии ее пересчитают с учетом фактических доходов и расходов. Если перечисленная сумма окажется больше расчетной, возвращать переплату в бюджет не придется. Если сумма субсидии окажется меньше, чем положено с учетом реальных доходов и затрат, будет произведена доплата.

Между тем, петицию, которую создала в начале июля жительница Новосибирска с просьбой дать 10 000 рублей в августе на подготовку детей к школе, подписывают до сих пор. На нее откликнулось на 17.00 пятницы 2 октября свыше 273 600 человек. Хотя тема обращения уже не актуальна. Дети пошли в школу и начали заражаться коронавирусом.