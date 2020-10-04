Нужно ли писать заявление на получение ежемесячных пособий на детей со 2 октября 2020?

В последние полгода — с 1 апреля по 1 октября включительно — выплаты назначались без подачи гражданами заявлений и продлевались автоматически.

Для подтверждения права на пособие могут понадобиться документы

С 2 октября 2020 года возобновлён прием заявлений для получения ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

В последние полгода — с 1 апреля по 1 октября включительно — такие пособия назначались без подачи гражданами заявлений. Указанная мера в числе прочих была направлена на предотвращение распространения в стране новой коронавирусной инфекции.

Поскольку решение о дальнейшем автоматическом продлении выплат не принято, с 2 октября опять придется подавать заявления об их назначении и другие необходимые для этого документы лично или через портал госуслуг: сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.

Для подтверждения права на пособие, в частности, могут понадобиться:

- свидетельство о рождении или усыновлении ребенка;

- документы, подтверждающие российское гражданство родителей и детей;

- свидетельство о расторжении брака;

- сведения о доходах членов семьи;

- справка из военкомата о призыве отца на военную службу;

- подтверждение из банка реквизитов счета, куда будут направляться средства.