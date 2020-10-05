Как получить выплату от Путина на детей от 0 до 3 лет, разъяснение

С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически.

С 2020 года эта выплата положена семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух прожиточных минимумов на человека

С 2 октября возобновляется норма, при которой для продления выплаты нужно подавать заявление.

С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически.

С 2 октября возобновляется норма, при которой для продления выплаты нужно подавать заявление.

Кто может получить эту выплату

С 2020 года эта выплата положена семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух прожиточных минимумов на человека в том регионе, где вы проживаете. Выплату можно получать, пока ребенку не исполнится три года. При этом дата рождения или усыновления первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года. Ребенок должен быть гражданином РФ.

Как рассчитывается выплата

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если полученная сумма меньше 2-кратной величины прожиточного минимума, семья имеет право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Здесь вы можете ознакомиться с тем, какие прожиточные минимумы установлены в вашем регионе.

Когда выплату необходимо продлить

Выплату назначают сначала до года, потом до двух, а затем до трех лет. Для ее продления нужно подать заявление и предоставить документы по доходам.

Выплату назначают со дня рождения ребенка при подаче обращения не позднее шести месяцев со дня его рождения. Тогда выплата будет предоставлена сразу за несколько месяцев. Если вы обратились за выплатой позже, то она будет назначена со дня обращения.

Куда обратиться за выплатой

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в любой территориальный орган Пенсионного фонда России лично, через личный кабинет, портал gosuslugi.ru или в МФЦ. Закон предоставляет Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и еще 10 рабочих дней на перевод средств. При этом перечисление должно произойти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления. Деньги будут перечисляться на банковский счет владельца сертификата на материнский капитал.

Какие документы необходимы

Паспорта родителей, свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, документы, подтверждающие российское гражданство заявителей и детей, сведения о доходах членов семьи — с полным их списком вы можете ознакомиться на сайте ПФР.

Источник: duma.gov.ru