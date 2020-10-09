Во что превратится площадь Горького в Бердске после заявления министра ЖКХ: откроют ли сквозной проезд

Бердчане гадают, как благоустроят центральную площадь города в 2021 году по нацпроекту. Пока она не будет открыта для сквозного проезда, но и пешеходной зоной уже не является.

Площадь Горького является частью дороги, а не пешеходной зоной

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов 8 октября на пресс-конференции озвучил планы на 2021 год по нацпроекту «Жилье и городская среда». По его словам, в будут благоустроены 175 объектов в регионе. В числе крупнейших он назвал «Центральную площадь Бердска». Информация была опубликована на официальном сайте регионального правительства, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Читатели тут же начали гадать, во что превратится главная площадь города.

сарказм, 08 октября:



-Огородят высоченным забором, запретят из-за пандемии посещать сие место, и не дай бог, народ попросит установить на ней елку, или день города провести. Это же НАЦПРОЭКТ!А то там дрифтеры кататься будут, опять полицейским придется пешеходов от них отгонять.В нашем парке то вон какую "красотень" развели, земли то вон сколько асфальтом закатали, аж на 37 млн руб.!? А лавок там - на каждую семью по лавке! Надо наверное себе лавочку-то приметить, да табличку на ней именную приварить! Вон, некоторым в Нью-йорке разрешено таблички приваривать.

Аноним, 09 октября:

- Пусть огораживают - задолбали уже эти ночные гонщики! А лавки в парке не лишние, и асфальт - тоже.

Аноним, 08 октября:

- Откроют для сквозного проезда и парковки членовозов, их там и сейчас днем стоит больше, чем на БЭМЗе.

Аноним, 08 октября:

- Аууу!!! Гражданин Министр!!!! Сделайте по нацпроекту широкий, ровный, одноуровневый, освещаемый, асфальтовый, тротуар от Ленина до Лунной вдоль Суворова - Красноармейской. Транспорт у нас ходит вечером плохо и не там, где надо. А по этому тротуару ходит почти полгорода. А если его закольцевать с Красной Сибирью - получится хорошая беговая дорожка.

Настоящая Тигра, 08 октября:

- Тротуар. Не в этой жизни города Бердска не смешите мои ноги, а метро не прорыть?!

Гость, 09 октября:

- Странно, что золотые унитазы в мэрии туда не попали.

Аноним, 09 октября:

- Ничего с площадью делать не будут!!!

YYY, 09 октября:

- А что не так с площадью? По сравнению с другими дорогами и тротуарами нашего города площадь находится в отличном состоянии! И ничего там делать не надо! Ул. Промышленную включите вместо площади! Как обычно..., но зато губы накрашены!

Наталья, 09 октября:

- Сквозной проезд на свалку.

Аноним, 09 октября:

- Министр проверил или согласовал проект города Бердска. Весь 2019 год депутаты и администрация утверждали проект города и то, что по площади Горького пройдет центральная дорога, которая свяжет выезд из города и дойдет до МКР Раздольный. Зачем на один час столько денег бюджетных тратить. У нас кто думает, что делает. Или проект и вложенные в него деньги в прошлом. Где логика. господа руководители города и депутаты?

Элла, 09 октября:

- Начальники, посмотрите, какая дорога в центре, около магазина " Монро" и около дома ул. Ленина, 52. Стыдно, в центре такие дороги.

По всей видимости, министр Архипов ошибся, говоря о возможном благоустройстве центральной площади Бердска, предполагает вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

- Площадь трогать не будем. Думаю, речь идет о парке — третьем этапе его благоустройства. Министр сказал неточно, потому что многие муниципальные образования работают с центральными площадями. Но у нас нет такого — мы про парк ведем разговор, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Он напомнил, что уже отыграли аукцион по выбору подрядчика для завершения реконструкции парка в 2021 году. Следующим лето благоустройство продолжит компания «РСУ-Сибирь», которая работала в городском парке в 2020-м. Предстоит поставить забор по всему периметру парка, «пушкинские» фонари, оснастить детскую площадку и высадить много деревьев, в том числе 6-метровые ели, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Владимир Захаров заявил, что пока ничего с площадью Горького делать не будут. А потом - «как люди скажут».

- Генплан прописан на долгий срок, он может корректироваться. Пока в ближайшей перспективе не по ней (площади — прим. ред.) сквозного проезда. Но это и не пешеходная зона, это часть дороги. Всем, кто по площади гуляет, нужно быть осторожными. Все-таки там иногда машины проезжают, - предупредил замглавы Бердска.