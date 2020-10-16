Масочно-подбородочный режим в пандемию погубит жителей Бердска, заявил Роспотребнадзор

Важно ответственно к защите органов дыхания, отметила начальник местного отделения Дарья Таран. Поводом для нашей встречи стало безразличное отношение граждан к правилам профилактики.

Маска на подбородке не спасет от коронавируса жителей Бердска

О развитии пандемии и угрозе объявления самоизоляции 16 октября рассказала начальник местного отделения управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Дарья Таран. Напомним, за последние сутки выявлено 4 новых пациента с положительным COVID-19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 360 случаев заражения коронавирусом.

- Поводом для нашей встречи стало безразличное отношение граждан к тем правилам профилактики, о которых мы говорим с начала пандемии, - отметила Дарья Сергеевна.

Какие есть прогнозы на сегодня по развитию пандемию? Пока не начнется прививочная компания и не будет коллективного иммунитета, сложно прогнозировать развитие событий, отметила Дарья Таран. Важно обратить внимание на профилактику и относиться к ней более ответственно.

- Важно ответственно к защите органов дыхания. Так называемый масочно-подбородочный режим продолжает действовать в нашем городе. И это может привести только к осложнению обстановки, - сказала Дарья Сергеевна.