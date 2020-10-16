Россияне вымираю: печальный прогноз убыли населения сделало правительство

Это является результатом последствий Второй мировой войны, демографических ям 1990-х годов и неготовностью россиян к многодетности.

Правительство РФ ухудшило прогноз по убыли населения

Правительство России подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении «Известий» до 2024 года население страны может уменьшиться на 1,2 млн человек.

В предыдущей версии плана убыль населения по итогам 2020 планировалась на уровне 158 тыс. человек. Однако по скорректированным оценкам кабмина численность россиян сократится на 352,5 тыс.

В следующие четыре года население страны также будет сокращаться по более пессимистичному сценарию. Так, если раньше прогнозировалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тыс. человек, а затем будет наблюдаться рост, то теперь предполагается, что россиян в следующем году стане меньше на 290 тыс. человек. В последующие годы этого показатель составит 238, 189 и 165 тыс. человек.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любви Храпылиной, такая прогнозируемая убыль населения является результатом последствий Второй мировой войны, демографических ям 1990-х годов и неготовностью россиян к многодетности.