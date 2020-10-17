Умерла праправнучка великого Пушкина

Перестало биться 17 октября сердце праправнучки великого русского поэта А. С. Пушкина, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Галины Северьяновны Усовой, много лет проработавшей в Мичуринском государственном аграрном университете.
Она родилась в Архангельске. Кумиром в школе для нее был Мичурин, и продолжать образование она поехала в город его имени. Выдержав вступительные экзамены, Галина Северьяновна стала студенткой Плодоовощного института (ныне - Мичуринский ГАУ). С тех пор ее судьба тесно была связана с Мичуринском - здесь она встретила свою любовь, здесь работала профессором, здесь проводила свои научные исследования по изучению изменчивости клоновых подвоев в питомнике и выяснению генетической природы мутантных клонов, здесь составляла «Красную книгу Тамбовской области: растения, лишайники, грибы», здесь провела последние дни своей земной жизни.
О времени и месте прощания с ученым будет сообщено дополнительно.