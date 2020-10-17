Умерла праправнучка великого Пушкина

Ушла из жизни праправнучка великого русского поэта, профессор Мичуринского ГАУ Усова Галина Северьяновна

Перестало биться 17 октября сердце праправнучки великого русского поэта А. С. Пушкина, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Галины Северьяновны Усовой, много лет проработавшей в Мичуринском государственном аграрном университете.

Она родилась в Архангельске. Кумиром в школе для нее был Мичурин, и продолжать образование она поехала в город его имени. Выдержав вступительные экзамены, Галина Северьяновна стала студенткой Плодоовощного института (ныне - Мичуринский ГАУ). С тех пор ее судьба тесно была связана с Мичуринском - здесь она встретила свою любовь, здесь работала профессором, здесь проводила свои научные исследования по изучению изменчивости клоновых подвоев в питомнике и выяснению генетической природы мутантных клонов, здесь составляла «Красную книгу Тамбовской области: растения, лишайники, грибы», здесь провела последние дни своей земной жизни.

О времени и месте прощания с ученым будет сообщено дополнительно.