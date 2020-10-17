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Умерла праправнучка великого Пушкина

17:31 17.10.2020 Фото: michurinsk.ru
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Галина Усова была профессором Мичуринского аграрного университета. Она составляла «Красную книгу Тамбовской области.

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Ушла из жизни праправнучка великого русского поэта, профессор Мичуринского ГАУ Усова Галина Северьяновна
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умерла праправнучка великого ПушкинаПоследние слова у гроба безвременно ушедшего Анатолия Москвитина сказал экс-директор БЭМЗа Вадим ПащенкоЕщё 462 новостей

Перестало биться 17 октября сердце праправнучки великого русского поэта А. С. Пушкина, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Галины Северьяновны Усовой, много лет проработавшей в Мичуринском государственном аграрном университете.

Она  родилась в Архангельске. Кумиром в школе для нее был Мичурин, и продолжать образование она поехала в город его имени. Выдержав вступительные экзамены, Галина Северьяновна стала студенткой Плодоовощного института (ныне - Мичуринский ГАУ). С тех пор ее судьба тесно была связана с Мичуринском - здесь она встретила свою любовь, здесь работала профессором, здесь проводила свои научные исследования по изучению изменчивости клоновых подвоев в питомнике и выяснению генетической природы мутантных клонов, здесь составляла «Красную книгу Тамбовской области: растения, лишайники, грибы», здесь провела последние дни своей земной жизни.

О времени и месте прощания с ученым будет сообщено дополнительно.

научные исследования питомник профессор университет
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