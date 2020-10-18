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Фото дня: Контейнер для масок из фольги поставили в Fix Price в Бердске. Как правильно выбрасывать маски?

14:16 18.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Картонная инсталляция на лестнице обозначена сигнальными лентами. Но ни один покупатель не догадался, для чего поставили картонную коробку.

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Ящик для сбора использованных масок и перчаток поставили в бердском магазине
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько пациентов с коронавирусом и с подозрением на него лежат в ковидных госпиталях Новосибирской области на 18 октября 2020?Фото дня: Контейнер для масок из фольги поставили в Fix Price в Бердске. Как правильно выбрасывать маски?Ещё 149 новостей

На ступенях лестницы, ведущей в магазин Fix Price в здании «Старого универмага» в Бердске, 16 октября появилась картонная коробка. Сотрудник магазина прикрепил ее к перилам и обозначил сигнальной лентой, намекая на опасность.

Странная инсталляция оказалась контейнером для сбора использованных масок и перчаток. Хотя в самом магазине ни того, ни другого не выдают покупателям. Во всяком случае на видном месте средства гигиены не лежат, а кассиры не предлагают их клиентом. Лишь требуют надеть маску, висящую на подбородке покупателя, перед кассой. Надо отдать должное, ни одного покупателя без маски в пятницу днем в бердском Fix Price не было.

Приказ руководства выполнили. «Ведро» в картонной коробке сделано из фольги. Предполагается, что после его заполнения одним движением закрывают крышку и выбрасывают тару. Но ни один покупатель не догадался, что поставили на лестнице.

Проблема безопасной утилизации медицинских масок и перчаток возникла в России еще весной 2020 года, когда пришла первая волна пандемии коронавируса и в регионах ввели масочный режим. В Новосибирской области и в Бердске он действует до сих пор и предполагает, что жители должны надевать средства индивидуальной защиты в транспорте, магазинах, общественных местах. Но устанавливать специальную тару для масок на контейнерных площадках посчитали нецелесообразным — слишком мал объем отходов.

Как правильно выбрасывать использованные маски

Специалисты предупреждают, что после использования пациентами с коронавирусом маски и перчатки могут стать источником заражения, поэтому относятся к медицинским отходам класса Б. Для исключения риска распространения коронавируса после использования должны подвергаться дезинфекции, помещаться в пакет ярко-желтого цвета с маркировкой "Опасные мед. отходы класса Б", затем утилизироваться в соответствии с санитарными требованиями. Так делается в больницах.

- При использовании лицевых масок здоровыми гражданами достаточно поместить использованную маску в полиэтиленовый пакет и утилизировать обычным способом. То же самое касается одноразовых перчаток. Поскольку на них могут сохраняться частички коронавируса, утилизировать их нужно в закрытом виде, - рассказали в Минздраве.

В Новосибирске в магазинах торговой сети "Лента" установлены мусорные контейнеры, куда сотрудники могут выбросить использованные маски и перчатки в конце рабочего дня. Как сообщили в новосибирской пресс-службе компании, по мере наполняемости средства защиты вывозят на завод, перерабатывающий медицинские отходы.

В большинстве российских регионов нет специальных производств для утилизации индивидуальных средств защиты, при этом в медучреждениях есть специальное оборудование для обезвреживания или уничтожения таких отходов. В Новосибирске медицинские маски и перчатки уничтожаются специализированными организациями путем сжигания либо вакуумного автоклавирования.

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Импровизированный контейнер для сбора масок

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От редакции

Как вы распоряжаетесь использованными масками?

Аноним, 18 октября 2020 14:21
Это Россия...
Аноним, 18 октября 2020 14:43
НВР:
Продолжаю использовать...
Аноним, 18 октября 2020 14:58
У меня с собой маска еще с марта месяца, одеваю только на кассе, когда надо рассчитаться.
Лина, 18 октября 2020 15:22
Аналогично.Экономика должна быть экономной.

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