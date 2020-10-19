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Уникальная магнитная буря 2020 года: Самая затяжная буря года начнется 20 октября

12:03 19.10.2020 Фото: https://pxhere.com
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В 4 дня из 9 ожидаемых сила магнитных всплесков достигнет 5 баллов, а это уровень G5 - экстремально сильная магнитная буря.

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Сильная магнитная буря будет держать свои позиции на протяжении 9 дней

Мощная магнитная буря начнется уже через пару дней, эта одна из самых сильных и затяжных бурь 2020 года. Магнитные колебания будут заметны на протяжении 9 дней, при чем в 4 из них сила магнитных всплесков достигнет 5 баллов, а это уровень G5 - экстремально сильная магнитная буря.

В чем уникальность данной бури?

  1. Ее продолжительность;
  2. Не стихающая сила геомагнитных колебаний;
  3. Стихийные колебания мощности, от слабых до экстремально сильных;

Как помочь себе в эти дни?

  • Постараться заранее сделать все важные и требующие особого внимания дела ( в дни сильных бурь концентрация внимания теряется и можно наделать не желательных ошибок при заключении договоров и в важных делах);
  • Уже сегодня убрать из рациона тяжелую, жирную и вредную пищу, тяжесть в желудке=плохое самочувствие даже в обычный день, не говоря уже о дне магнитной бури;
  • Постараться уделить время ежедневным прогулкам на свежем воздухе. Как известно, магнитные всплески бьют по сосудам,  а самый простой способ их укрепления - это долгие пешие прогулки, процедуры закаливания и гимнастика;
  • Подготовьте все необходимые лекарства, если у вас имеются хронические заболевания и держите их под рукой.
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