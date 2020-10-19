Уникальная магнитная буря 2020 года: Самая затяжная буря года начнется 20 октября

В 4 дня из 9 ожидаемых сила магнитных всплесков достигнет 5 баллов, а это уровень G5 - экстремально сильная магнитная буря.

Сильная магнитная буря будет держать свои позиции на протяжении 9 дней

Мощная магнитная буря начнется уже через пару дней, эта одна из самых сильных и затяжных бурь 2020 года. Магнитные колебания будут заметны на протяжении 9 дней, при чем в 4 из них сила магнитных всплесков достигнет 5 баллов, а это уровень G5 - экстремально сильная магнитная буря.

В чем уникальность данной бури?

Ее продолжительность; Не стихающая сила геомагнитных колебаний; Стихийные колебания мощности, от слабых до экстремально сильных;

Как помочь себе в эти дни?