Уникальная магнитная буря 2020 года: Самая затяжная буря года начнется 20 октября

Мощная магнитная буря начнется уже через пару дней, эта одна из самых сильных и затяжных бурь 2020 года. Магнитные колебания будут заметны на протяжении 9 дней, при чем в 4 из них сила магнитных всплесков достигнет 5 баллов, а это уровень G5 - экстремально сильная магнитная буря.
В чем уникальность данной бури?
- Ее продолжительность;
- Не стихающая сила геомагнитных колебаний;
- Стихийные колебания мощности, от слабых до экстремально сильных;
Как помочь себе в эти дни?
- Постараться заранее сделать все важные и требующие особого внимания дела ( в дни сильных бурь концентрация внимания теряется и можно наделать не желательных ошибок при заключении договоров и в важных делах);
- Уже сегодня убрать из рациона тяжелую, жирную и вредную пищу, тяжесть в желудке=плохое самочувствие даже в обычный день, не говоря уже о дне магнитной бури;
- Постараться уделить время ежедневным прогулкам на свежем воздухе. Как известно, магнитные всплески бьют по сосудам, а самый простой способ их укрепления - это долгие пешие прогулки, процедуры закаливания и гимнастика;
- Подготовьте все необходимые лекарства, если у вас имеются хронические заболевания и держите их под рукой.