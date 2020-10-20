Переводят на дистанционку 4-й класс из-за COVID-19 лицея №6 в микрорайоне Южный Бердска. Заболел мальчик

Класс лицея №6 закрыт на карантин из-за COVID-19

По информации «Курьер. Среда. Бердск» родители 4 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №6" в микрорайоне «Южный» города Бердска бьют тревогу: по приказу директора учебного заведения их класс перевели на дистанционную форму обучения из-за заболевшего COVID-19 ученика.

В пресс-центре мэрии города прокомментировать данную информацию отказались, потребовав отправить официальный запрос, отвечать на который они будут в течение семи дней.

Всего на 20 октября в школах города Бердска зафиксировано 20 заболевших COVID-19 учеников и 18 педагогов.

В детских садах 2 заболевших ребёнка.

На карантин по причине COVID-19 закрыты в общей сложности 29 классов в 9 школах Бердска. Еще 5 групп закрыты в детских садах города.

Кроме того, по причине ОРВИ, закрыты 6 классов школ и 2 группы в детских садах. С карантина после ОРВИ вышли 2 класса.

Всего на 20 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением по подозрению на COVID-19 находится 1141 житель города, из них 555 детей. Тестов на вирус взято 266.

Выздоровевших и выписанных после COVID-19 - 341.

Всего на 20 октября выявлено 5 новых пациентов с положительным диагнозом на COVID-19, а общее число зарегистрированных случаев заболевания данной инфекцией достигло 387.

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