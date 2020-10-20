Полный карантин из-за коронавируса ввела первая страна в Европе

Первая страна ЕС ввела тотальный карантин по коронавирусу

Ирландия первой среди стран Евросоюза ввела полный карантин из-за коронавируса с 21 октября до 1 декабря. В Ирландии показатели по COVID-19 лучше, чем в Великобритании и Франции, но медицина острова не справляется с такими нагрузками. Новые ограничения будут включать в себя запрет на передвижение и встречи с друзьями, а также закрытие магазинов.

19 октября ирландское Министерство здравоохранения сообщило о 1031 новом случае заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 50 993, а жертвами COVID-19 стали 1852 человека.

Специалисты отмечают тревожную тенденцию. Двухнедельный уровень заболеваемости в Ирландии в пересчете на 100 тысяч населения меньше, чем в Великобритании, Франции, Испании, и некоторых других европейских странах. Но у ирландской службы здравоохранения мало свободных больничных мест, особенно в отделах интенсивной терапии – и поэтому правительство приняло непростое решение «закрыть» страну.

В полночь с 21 октября Ирландия переходит на шесть недель на самый высокий уровень изоляции. По новым правилам посещение частных домов или садов не допускается, не должно быть никаких собраний и встреч с друзьями, кроме строго контролируемых свадеб и похорон (на бракосочетаниях допустимое количество гостей не должно превышать 25 человек, а на траурных мероприятиях – не более 10).

Людей попросят оставаться дома по максимуму. Ирландцы не смогут отходить от своего жилища – в том числе для пробежек и физических упражнений – на расстояние больше 5 км. Исключение будет сделано только для тех, кто должен находиться на работе и у кого есть другие уважительные причины, чтобы покинуть дом.

Практически все магазины, кроме «жизненно необходимых», не будут работать. «Несущественная» розничная торговля закроется вместе с парикмахерскими, салонами красоты, тренажерными залами, развлекательными центрами и культурными заведениями.

Пабам, кафе и ресторанам будет разрешено подавать только еду на вынос, что нанесет еще один сокрушительный удар по знаменитой ирландской сфере услуг. Общественный транспорт будет работать всего на 25% пропускной способности.

Тем не менее, по новым правилам в Ирландии остаются по-прежнему открытыми школы и ясли. Глава правительства Майкл Мартин по этому поводу заявил: «Мы не можем позволить и не позволим нашим детям и молодым людям сделаться еще одной жертвой этой болезни. Им нужно образование».

Также продолжают свою работу стройки, отели и супермаркеты.

Чтобы компенсировать хотя бы частично связанные с ограничениями финансовые потери, ирландцам, получавшим 400 евро в неделю, будут выплачивать по 350 евро и выше. Обещаны также улучшения по выплатам пособий по безработице.

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин в своем обращении к народу признал, что карантин несет с собой разочарование, одиночество и отчаяние. Но глава правительства уверен, что есть надежда. «Если мы соберемся и будем бороться вместе в течение следующих шести недель, то сможем достойно отпраздновать Рождество. Путь будет нелегким, но будущее в наших руках», - сказал Мартин.

«Мы работаем над тем, чтобы подавить вирус, когда он растет, и работаем над тем, чтобы вновь открыть как можно больше наше общество и экономику, когда это безопасно. Пока у нас нет безопасной вакцины, мы должны продолжать действовать по этой схеме», – добавил премьер-министр.

Главный медицинский директор Ирландии Тони Хулохан еще две недели назад запросил введение жестких ограничений, но коалиционное правительство отклонило эту рекомендацию, сославшись на ущерб, который она нанесет экономике и государственным финансам, и выразив надежду, что умеренные ограничения сдержат вирус. Однако с ростом числа заражений Хулохан вновь направил просьбу о введение жесткого карантина, и тогда правительство вынуждено было согласиться.

На ирландский пример с тревогой смотрят в других европейских странах. В отличие от Зеленого острова, там пока не объявляют полного «локдауна», однако на региональном и местном уровнях постоянно продолжают закручивать гайки (а кое-где вводятся ограничения и на национальном уровне, но не такие всеобъемлющие, как в Ирландии).

Так, в Ломбардии на севере Италии вводится комендантский час. Теперь после 23.00 там должна повсеместно прекращаться любая коммерческая активность, а жители до 5.00 смогут покидать свои дома только по уважительным причинам. Ограничения будут действовать до 13 ноября.

Ранее комендантский час был введен, в Париже и ряде крупных французских городов, а также на всей территории Бельгии. С 19 октября «от заката до рассвета» (а точнее с 21.00 до 06.00) приходится сидеть по домам жителям Словении.

Ограничения усилены с 20 октября и в румынской столице. Теперь в Бухаресте ношение масок стало обязательным для всех, кто выходит из дома (требование не распространяется только детей в возрасте до 5 лет). Школы, детсады, высшие учебные заведения, театры и кинотеатры закрываются. А бухарестские рестораны могут обслуживать только посетителей гостиниц.

В британском Уэльсе с 23 октября тоже начинается двухнедельный локдаун. Жители должны будут сидеть дома (не считая сотрудников экстренных служб и ряда учреждений критически важной инфраструктуры), а большинство «второстепенных» магазинов, баров и ресторанов закроются, передает МК.