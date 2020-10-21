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Умер директор колледжа культуры искусств Александр Иванов в Новосибирске

11:30 21.10.2020 Фото: nokkii.ru
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Александр Васильевич Иванов родился в 1948 году. Он был учителем, затем ушел на руководящую работу и сделал карьеру в области управления. Он был заслуженным работником культуры и внес свой вклад в образование и культуру Новосибирской области.

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Директор новосибирского областного колледжа культуры искусств Александр Иванов скончался в больнице от коронавируса
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер директор колледжа культуры искусств Александр Иванов в НовосибирскеУмерла мать Бондарчука актриса Ирина СкобцеваЕщё 466 новостей

Директор Новосибирского областного колледжа культуры искусств Александр Иванов скончался в больнице от коронавируса. Мужчине был 71 год. Об этом стало известно  20 октября.

— Это действительно невосполнимая потеря для всех нас. Александр Васильевич — человек, который отдал работе в своем колледже 35 лет. Всех своих учеников он воспитал как собственных детей. Многие работники культуры в нашем регионе сейчас — это бывшие ученики Александра Васильевича. Его вклад в развитие культуры неоценим. Мы все скорбим о его уходе и до сих пор не можем поверить, что все это правда, — рассказала министр культуры региона Наталья Ярославцева.

Большая часть трудовой биографии Александра Иванова действительно неразрывно связана со становлением и развитием культуры Новосибирской области. Кроме того, что он являлся директором Новосибирского областного колледжа культуры искусств, он также преподавал в Кыштовской детской музыкальной школе, руководил оркестром народных инструментов Венгеровского Дома культуры, работал учителем пения в Венгеровской средней школе, заведовал отделом культуры в Чановском райисполкоме, был инструктором организационного отдела Новосибирского облисполкома, где курировал вопросы образования, культуры и медицины. Александр Васильевич Иванов также был избран Президентом Межрегиональной общественной организации преподавателей ССУЗов культуры Сибири и Дальнего Востока и членом президиума Совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Новосибирска.

скончался утрата Александр Иванов
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