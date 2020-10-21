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Не ломиться за КТ и тестами на COVID-19 просит замминистра здравоохранения Новосибирской области

20:14 21.10.2020 Фото: Nso.ru
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По словам Елены Аксеновой, эти манипуляции необходимы только по назначению врача, когда есть клинические проявления коронавируса. Лабораторий, по ее словам, в регионе хватает.

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15 лабораторий ПЦР-диагностики задействованы минздравом региона в тестированиях на COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Тестирования проводятся по показаниям врачей, все лаборатории распределены – за ними закреплены конкретные медицинские организации. О проведении тестов на коронавирусную инфекцию и КТ-исследований рассказала в ходе онлайн-трансляции заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Как пояснила замминистра, это лаборатории не только подведомственных учреждений регионального минздрава, но и частных, и федеральных учреждений. Только за минувшие сутки проведено порядка 5830 тестирований. Все лаборатории распределены – за ними закреплены определённые медицинские организации.

Тестирование проводится по показаниям и в зависимости от динамики клинических проявлений. По нормативным документам – от постановки наблюдения первый повторный тест делается на 10-й день, а затем – через сутки. Тестирование, которое проводится по назначению врачей стационаров и поликлиник производится бесплатно в рамках ОМС, лабораториям выделено государственное задание.

Аналогичная ситуация и с КТ-томографией. Она проводится по показаниям на базе ковид-госпиталей, которые имеют компьютерный томограф, также государственное задание выдано и другим медицинским организациям – частным и федеральным, в которые поликлиники могут направить пациентов.

«Мне бы особенно хотелось акцентировать внимание, что КТ и рентген – как и любая диагностика должна проводится по клиническим показаниям. Сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что ряд граждан идут и записываются платно на компьютерную томографию или настаивают на рентгене, когда еще клинических проявлений заболевания нет. Целесообразно первоначально обратится к врачу, стать под динамическое наблюдение и в зависимости от клинической ситуации врач направит либо на рентгенологическое исследование, либо на компьютерную томографию», – подчеркнула она.

COVID-19 диагностика коронавирус КТ лаборатория тест Елена Аксёнова
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