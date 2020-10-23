Медики "скорой" ЦГБ Бердска устали выживать и бороться за свои права. Зарплат требуют от губернатора за COVID-19. Главврач и глава минздрава не реагируют

Трое водителей и столько же медиков «скорой» заразились коронавирусом. Людей и машин не хватает. На фоне второй волны ковида, по словам бердских медиков, им урезают и задерживают заработную плату.

Сейчас в отделении скорой помощи из 8 действующих машин две ездят на ковид, две - инфекционные

Сотрудники отделения скорой помощи Бердской ЦГБ устали выживать и бороться за свои права. В том числе коронавирусные доплаты, обещанные президентом.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» медики, в отделении не хватает машин, оборудования, препаратов, людей, зарплаты. В период пандемии их заработки не выросли, а упали. Но главврач горбольницы, по оценке медицинских работников, только закручивает гайки, снижая баллы и авансы.

20 октября бердские медики отправили электронное письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Видимо, дошло, так как на следующий день выдали часть зарплаты, которую постоянно задерживают. Остается непонятной ситуация с выплатами в период пандемии. Уже вторая волна коронавируса захлестнула Россию и Бердск, а понимания с президентскими доплатами так и нет.

Сейчас в отделении скорой помощи из 8 действующих машин две ездят на ковид, две - инфекционные. Оставшиеся 4 автомобиля обслуживают экстренные вызовы — ДТП, инсульты, инфаркты, падения с высоты и другое. Но по сути все бригады попадают на пациентов с коронавирусом.

- Но за это, несмотря на указ президента, им не платят. Ковидным бригадам должны доплачивать по 3 тыс. рублей, инфекционным — по 13 тыс. А линейным ничего. Врачей и машин не хватает, поэтому люди жалуются на долгое ожидание «скорой». Мы просим у руководства дополнительные машины и людей. Но нам отвечают, что платить им будут с наших зарплат, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» медики.

При этом в Новосибирске доплачивают по 50 тыс. рубле не только сотрудникам ковидных бригад, но и линейных, выезжающих на любые экстренные вызовы.

По словам работников Бердской ЦГБ, сейчас на больничном в связи с ковидом находятся трое водителей скорой помощи и столько же из медицинских работников. У всех подтвержден положительный диагноз «коронавирусная инфекция». Может случиться так, что на вызовы будет некому ездить.

Сейчас бердские медики собирают подписи под «бумажным» обращением к главе региона с просьбой разобраться в сложившейся в городском здравоохранении ситуации. По их словам, письма министру Хальзову действия не имеют — он ограничивается ссылками на постановления и законы. Кроме того, сотрудники ЦГБ Бердска составили жалобу в трудовую инспекцию.

Подробности — в ближайшее время.

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