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Все выплаты и пособия на детей до 3 лет в 2020 году. Полный список

15:52 29.10.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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У вас есть малыш, вы остались без работы или декретных денег не хватает на жизнь? «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает обо всех возможных пособиях на детей до 3 лет в 2020 году.

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Пособий на детей до 3 лет много
Сюжет: Все пособия Путина
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Все выплаты и пособия на детей до 3 лет в 2020 году. Полный списокВсе выплаты и пособия до конца 2020 года семьям с детьми. Полный списокЕщё 331 новостей

У вас есть малыш, вы остались без работы или декретных денег не хватает на жизнь? «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает обо всех возможных пособиях на детей до 3 лет в 2020 году.

Итак, это:

1. Единовременное пособие при рождении ребенка.

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
3. Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка.
4. Единовременная выплата на детей из-за коронавируса.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Один из родителей новорожденного может получить единовременное пособие. Это фиксированная федеральная выплата, которая не зависит от других доходов семьи пили родителя. С 1 февраля 2020 года она составляет 18 004,12 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Тот, кто решил присматривать за ребенком, но как правило это мама, имеют право на ежемесячное пособие. Здесь не важен статус работающего родителя. Размер этого пособия зависит от минимального размера оплаты труда, предельного дохода для начисления страховых взносов и среднего заработка по месту работы.

Безработному платят минимальную сумму пособия - с 1 июня минимальный размер составляет 6752 рубля. С 2020 года эта сумма не зависит от того, какой по счету ребенок.

Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка

С 2020 года это пособие положено семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на одного члена семьи. Пособие платят до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. При этом дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе на II квартал предыдущего года.
Важный момент: на первого ребенка пособие платят из федерального бюджета, на второго — за счет маткапитала.

Единовременная выплата на детей из-за коронавируса

Семьи с детьми смогут получать по 5 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Выплаты назначаются за апрель, май и июнь 2020 года всем детям с российским гражданством. Стоит отметить, что на эту выплату могут рассчитывать семьи с детками, которым 3 года исполнилось в сентябре, октябре, ноябре 2020 года.


Как оформить пособия на детей до 3-х лет

Есть несколько вариантов оформления пособия на детей до 3 лет. Расскажем о самых простых. Так, заявление на выплаты и пособия можно составить на портале Госуслуг. Также заявление на пособие на детей до 3 лет можно составить в личном кабинете на сайте ПФР. А можно и лично у специалиста в МФЦ. Однако в настоящее время из-за пандемии коронавируса свое здоровье лучше поберечь.

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