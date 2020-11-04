Главная молитва Казанской иконе Божией Матери 4 ноября 2020 года

Казанская икона Пресвятой Богородицы особо любима и почитаема в нашей стране. День Казанской Божией Матери отмечается и осенью, и в середине лета

Казанская икона Божией Матери - один из известнейших в России образов Богородицы. Она есть в большинстве православных храмов, ею благословляют на семейную жизнь молодых. А еще Казанская не раз оказывалась в гуще самых грозных событий российской истории.

День Казанской иконы Божией Матери празднуется два раза в год. В середине лета (21 июля по гражданскому календарю) отмечается явление этого чудотворного образа, а осенью (4 ноября) церковь чтит память иконы в знак благодарности за изгнание с русской земли поляков. Кстати, в ноябре церковное торжество совпадает с государственным праздником - Днем народного единства.

История



История Казанской иконы Пресвятой Богородицы начинается в XVI веке. Именно тогда, 21 июля 1579 года, произошло ее явление.

Незадолго до того в Казани бушевал пожар, который полностью уничтожил некоторые районы города. После этого бедствия Богородица явилась во сне 9-летней Матроне - дочери купца Онучина - и поведала ей о своей иконе, зарытой под развалинами сгоревшего дома. Сначала взрослые отказывались верить Матроне, но Богородица являлась ей трижды и указывала место, где был спрятан святой лик. В конце концов мать девочки согласилась сходить с ней на пепелище. Там они действительно нашли икону - никак не пострадавшую от огня!

Образ с почестями перенесли в храм Николы Тульского, а затем — в Благовещенский собор; во время торжества совершились и первые чудеса Казанской — прозрел Иосиф, бывший слепым уже три года, и слепец Никита. А на месте явления иконы вскоре был воздвигнут женский монастырь, причем первыми его насельницами стали Матрона и её мать.

Что касается ноябрьского Дня Казанской иконы Божией Матери, то он совпадает с Днем народного единства не случайно. Ведь оба праздника связаны с одним и тем же событием — изгнанием поляков из Москвы в 1612 году. Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) того года народное ополчение освободило от иноземных захватчиков Китай-город и вскоре после этого торжественно вступило в Кремль. К тому времени Казанская успела стать своеобразным духовным символом ополчения.

Но как же икона оказалась у русского войска? Чудотворный список с Казанского образа был передан дружинам северных русских городов под руководством князя Дмитрия Пожарского, отправляющимся в освободительный поход. Накануне штурма Москвы русские воины усердно молились перед образом Казанской Богородицы.

После избавления Москвы от иноземных захватчиков князь Дмитрий Пожарский построил в самом центре столицы Казанский собор, в который в 1636 году был помещен чудотворный образ - тот самый, который помог вернуть Москву.

В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился два местных празднования - казанское летнее и московское осеннее - сделать общероссийскими; Казанская стала почитаться как покровительница Дома Романовых.

Удивительна история и второго чудотворного списка с Казанской иконы. Император Петр I перенес его в новую северную столицу, где в честь иконы возвели кафедральный Казанский собор. Именно перед этим списком молился, собираясь выезжать в действующие войска, Михаил Илларионович Кутузов в 1812-м. Здесь же, в соборе, неподалеку от чудотворного образа, упокоился и прах великого полководца... Особую роль в истории города на Неве сыграл этот образ и в Великую Отечественную войну - уже во время блокады верующие жители пронесли Казанскую крестным ходом, исполняясь решимости выстоять до конца. Петербургский список Казанской иконы чудом сохранился в советское время и, пробыв некоторое время в Князь-Владимирском соборе, вернулся в Казанский собор...

Сам же явленный в Казани первообраз был в 1904 году похищен из Казанского монастыря ворами, охотившимися за драгоценной ризой иконы, - и уничтожен ими. Кроме этих трех икон множество списков Казанской прославились по всей России чудесами исцелений и милости к людям.

Молитва Казанской иконе Божией Матери:

О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя, являемые над нами зде на земли, сподобимся и Небесного Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Источник: kp.ru