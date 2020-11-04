Продлил коронавирусные ограничения до 2021 мэр Шестернин. Встретят Новый год в масках и с пиццей на вынос жители Бердска

До конца 2020 года бердчане обязаны соблюдать масочный режим и 1,5-метровую дистанцию, все тусовки запрещены, общепиту снова ужесточили условия работы.

Мэр Бердска Евгений Шестернин показывает пример горожанам - носит маску в публичных местах

Мэр Бердска Евгений Шестернин продлил ограничительный режим в городе до Нового года. Бердчане будут ходить в масках и соблюдать дистанцию до 1 января 2021 года. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации 3 ноября. Новыми документами глава внес изменения в мартовское постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории города Бердска от чрезвычайной ситуации».

Ранее ограничительные меры вводились до 31 октября, но когда пришла вторая волна коронавируса и число зараженных COVID-19 резко увеличилось, власти Новосибирской решили продлить масочный режим. Москва разрешила губернаторам самостоятельно устанавливать ограничения в зависимости от эпидситуации в регионе.

Мэр Бердска, руководствуясь губернаторским постановлением от 28 октября, поменял дату окончания ограничений — с 31 октября на 31 декабря 2020 года. Новшества вступают в силу немедленно. Как и другие ограничения в Бердске, призванные предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

- Предприятиям общественного питания при оказании услуг общественного питания обеспечить работу с размещением столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метра, приостановить оказание услуг общественного питания в период с 00 часов 00 минут до 08 часов 00 минут (кроме предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания в гостиницах, зданиях (строениях, сооружениях) железнодорожных вокзалов, аэропортов), исключить проведение массовых мероприятий, - сказано в постановлении, подписанном Шестерниным и опубликованном 3 ноября.

Приостановление деятельности по оказанию услуг общественного питания не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по доставке заказов, обслуживанию навынос, без посещения гражданами помещений общепита. Указано, это постановление «распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26.10.2020».

Контролировать исполнение предписаний по новым ограничениям мэр Бердска поручил себе.

Напомним, что 18 марта правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта Губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

В соответствии с действующей редакцией документа, на территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы.

Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

Позже, 28 октября, глава региона Андрей Травников подписал новое постановление, увеличив срок ограничительных мер до нового 2021 года. На этом основании продлил ограничения и мэр Бердска.

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