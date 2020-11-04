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Как отличить грипп от простуды, простые советы

17:00 04.11.2020 Фото: pixabay.com
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Одышка — признак поражения легких (развития вирусной пневмонии). Это может быть и при коронавирусе, и при гриппе.

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В оперштабе Калужской области рассказали, чем COVID-19 отличается от гриппа и простуды
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперштаб Калужской области выпустил памятку для жителей региона, в которой рассказал, чем коронавирус отличается от гриппа и простуды.

Как следует из сообщения, грипп может распространяться быстрее, чем коронавирус, за счет более короткого инкубационного периода. Однако при COVID-19 доля тяжелых и критических случаев выше.

«У гриппа и коронавируса немного отличаются группы риска. Гриппом тяжело болеют дети, беременные женщины, пожилые, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. При коронавирусе риск тяжелого заболевания увеличивается у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями»,

— сообщает Калужский оперштаб.

Что касается симптомов, то у коронавируса и гриппа они в целом схожи, но небольшие отличия есть. Усталость, боль в суставах и голове чаще проявляются при гриппе, а не при ковиде.

Одышка — признак поражения легких (развития вирусной пневмонии). Это может быть и при коронавирусе, и при гриппе. Кроме того, большинство случаев коронавирусной инфекции протекает без поражения легких (и без одышки). Нельзя называть одышку характерным для COVID-19 симптомом.

Что касается простуды, то ее отличительные признаки – чихание, насморк и боль в горле. У коронавируса и гриппа эти симптомы наблюдаются значительно реже, чихание – вообще никогда.

«Чтобы уберечь себя, пожалуйста, не забывайте о простых правилах профилактики: используйте маску, соблюдайте гигиену рук и социальную дистанцию. Будьте здоровы!»

— призывает оперштаб.

Источник: znamkaluga.ru

COVID-19 грипп коронавирус пандемия простуда
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