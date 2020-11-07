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Страшная статистика COVID-19: Сколько умерло и заразилось за сутки на 7 ноября в Новосибирской области

12:21 07.11.2020 Фото: Nso.ru
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За все время пандемии в регионе зарегистрировано 18 562 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 1195 детей. 15 292 человека выписаны с выздоровление). Скончались 617 пациентов.

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Ещё 181 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области, пять человек умерли
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Куда направляют тесты пациентов ковидного госпиталя Бердска, стало известноСтрашная статистика COVID-19: Сколько умерло и заразилось за сутки на 7 ноября в Новосибирской областиЕщё 380 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 7 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 18 562 случая инфицирования коронавирусом (+181 за минувшие сутки), в том числе у 1195 детей. 15 292 человека выписаны с выздоровлением (+168 за сутки).

Скончались ещё пять пациентов: мужчина в возрасте 32 года, женщины в возрасте 58 лет, 82 года и две женщины в возрасте 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 617 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 121 человек. На ИВЛ – 34 пациента.

Госпитализирован 51 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3916.

В больницы районов области госпитализированы 1645 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделан 764 071 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 4025 жителей области, 56 903 человека сняты с меднаблюдения.

COVID-19 диагноз коронавирус умерли
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