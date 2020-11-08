Путинские выплаты 2020: Ждут помощь в ноябре 2020 на детей родители в России

Люди высказываются в комментария, надеясь, что их услышат: "Я считаю, что сейчас очень трудная ситуация в стране, и нужно всем семьям помочь от 0-18 лет, хотя бы на одного ребенка по 10000 рублей до декабря выплатить, или по 5000 рублей на одного ребенка, но до марта месяца! Всем семьям нужна помощь!", - уверены россияне.

Россияне ждут выплату на редей от 3 до 16 лет

Россиян взбудоражила новость о возможной повторной выплате единоразового пособия на детей от 3 до 16 лет. Деньги родители получили в начале первой волны пандемии COVID-19 в июне и в июле 2020 года. Многим родителям она сейчас просто необходима. Из-за принятых вновь коронавирусных мер большинство организаций перешли на формат удалённой работы. Официальное число зарегистрированных безработных существенно выросло: по данным международной организации труда к августу 2020 года их число составляет 4,71 миллиона человек. Это в 5 раз больше, чем в прошлые годы. Также по данным интернет-опроса "Работа и трудоустройство в условиях эпидемии", проведенного центром трудовых исследований и дирекцией по экспертно-аналитической работе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", 40% россиян с начала эпидемии ковида стали меньше получать.

Чтобы достучаться до государства, родители организовали сбор подписей петиции на помощь выплаты 10 тысячей рублей к первому сентября. Сегодня уже 6 ноября и россияне обошлись в этом году без путинской поддержке. Но это не значит, что сейчас родители не надеются на эти деньги, все также в комментариях к петиции люди умоляют государство выплатить им эти деньги.

Марина:



-Нам не хватает на жизнь!

Зульфия:

-Очень бы помогли с такой поддержкой. Ждём и надеемся.

Под нашей публикацией о возможных выплатах детского пособия на детей от 3 до 16 лет люди тоже размещают свои крики о помощи.

Анонимный пользователь:

-Я считаю, что сейчас очень трудная ситуация в стране, и нужно всем семьям помочь от 0-18 лет, хотя бы на одного ребенка по 10000 тысяч до декабря месяца выплатить, или по 5000 тысяч на одного ребенка, но до марта месяца! Всем семьям нужна помощь!

Татьяна:

- Очень даже нужно. Я думаю, что и 10 тыс. мало, а чем старше ребёнок, тем ему надо больше средств на его существование. Работать они ещё не научились, да и не война же сейчас. Что же вы, власть имеющие, ещё так долго обсуждаете то, что нужно сделать незамедлительно. Что же вы демографию тормозите. Хватит гнобить народ! Ну сколько можно!

Юлия:

- Да нужно. У меня двое детей, сейчас дочь заболела ковидом. Меня посадили на карантин. Больничный будет, но его оплатят после карантина, за все платить надо есть надо. Так, что я "за" и у многих такая проблема есть. Мужа нет, за все надо платить: кредиты, коммуналка, дрова, вода, свет, газ, садик ,школа, налоги. Не заплатишь-будут штрафы, судебные издержки и где взять? И хотелось, бы 18 лет включительно. Надеюсь, помощь будет от государства, хочется думать, что ты не зря ходил/ходишь на все выборы. Будем верить и надеется.

Инкогнито:

Конечно, нужна, я мать-одиночка, двое детей, получают 8100. Работать не могу, т.к школа далеко, дочку встречать нужно, за садик платить, в школу проезд, питание, логопеда. Как дальше?

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