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Путинские выплаты 2020: Ждут помощь в ноябре 2020 на детей родители в России

16:34 08.11.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
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Люди высказываются в комментария, надеясь, что их услышат: "Я считаю, что сейчас очень трудная ситуация в стране, и нужно всем семьям помочь от 0-18 лет, хотя бы на одного ребенка по 10000 рублей до декабря выплатить, или по 5000 рублей на одного ребенка, но до марта месяца! Всем семьям нужна помощь!", - уверены россияне.

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Россияне ждут выплату на редей от 3 до 16 лет
Сюжет: Все пособия Путина
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Путинские выплаты 2020: Ждут помощь в ноябре 2020 на детей родители в России10 000 в ноябре 2020: Будут ли путинские выплаты семьям с детьми до 16 лет. Мнения родителейЕщё 336 новостей

Россиян взбудоражила новость о возможной повторной выплате единоразового пособия на детей от 3 до 16 лет. Деньги родители получили в начале первой волны пандемии COVID-19 в июне и в июле 2020 года. Многим родителям она сейчас просто необходима. Из-за принятых вновь коронавирусных мер большинство организаций перешли на формат удалённой работы. Официальное число зарегистрированных безработных существенно выросло: по данным международной организации труда к августу 2020 года их число составляет 4,71 миллиона человек. Это в 5 раз больше, чем в прошлые годы. Также по данным интернет-опроса "Работа и трудоустройство в условиях эпидемии", проведенного центром трудовых исследований и дирекцией по экспертно-аналитической работе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", 40% россиян с начала эпидемии ковида стали меньше получать.

Чтобы достучаться до государства, родители организовали сбор подписей петиции на помощь выплаты 10 тысячей рублей к первому сентября. Сегодня уже 6 ноября и россияне обошлись в этом году без путинской поддержке. Но это не значит, что сейчас родители не надеются на эти деньги, все также в комментариях к петиции люди умоляют государство выплатить им эти деньги.

Марина:

-Нам не хватает на жизнь!

Зульфия:
-Очень бы помогли с такой поддержкой. Ждём и надеемся.

Под нашей публикацией о возможных выплатах детского пособия на детей от 3 до 16 лет люди тоже размещают свои крики о помощи.

Анонимный пользователь:
-Я считаю, что сейчас очень трудная ситуация в стране, и нужно всем семьям помочь от 0-18 лет, хотя бы на одного ребенка по 10000 тысяч до декабря месяца выплатить, или по 5000 тысяч на одного ребенка, но до марта месяца! Всем семьям нужна помощь!

Татьяна:
- Очень даже нужно. Я думаю, что и 10 тыс. мало, а чем старше ребёнок, тем ему надо больше средств на его существование. Работать они ещё не научились, да и не война же сейчас. Что же вы, власть имеющие, ещё так долго обсуждаете то, что нужно сделать незамедлительно. Что же вы демографию тормозите. Хватит гнобить народ! Ну сколько можно!

Юлия:
- Да нужно. У меня двое детей, сейчас дочь заболела ковидом. Меня посадили на карантин. Больничный будет, но его оплатят после карантина, за все платить надо есть надо. Так, что я "за" и у многих такая проблема есть. Мужа нет, за все надо платить: кредиты, коммуналка, дрова, вода, свет, газ, садик ,школа, налоги. Не заплатишь-будут штрафы, судебные издержки и где взять? И хотелось, бы 18 лет включительно. Надеюсь, помощь будет от государства, хочется думать, что ты не зря ходил/ходишь на все выборы. Будем верить и надеется.

Инкогнито:
Конечно, нужна, я мать-одиночка, двое детей, получают 8100. Работать не могу, т.к школа далеко, дочку встречать нужно, за садик платить, в школу проезд, питание, логопеда. Как дальше?

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COVID-19 вторая волна выплаты выплаты от 3 до 16 лет детское пособие Ковид коронавирус
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От редакции

Как вы думаете в ноябре будет выплата на детей от 3 до 16 лет?

Аноним, 08 ноября 2020 16:56
НВР:
Скорей всего не чего ожидать
Аноним, 08 ноября 2020 18:04
Ни чего ни кто не даст и никто не поможет родителям. Я так же 1 воспитываю 3 детей. Всю жизнь впахиваю 10 часовым рабочем днем и иногда вообще без выходных, плюс свой огород. Как только какая-то выплата. Доход выше. Раньше всегда обидно было, кто-то рожает -"штампует" и получает. Но раньше хотя бы была возможность заработать, а теперь и ее нет. Закрыли работу на карантин, и посадили далеко не на средний. А на голый оклад. А ведь скоро новый год. И дети ждут подарков. И стол собрать хочется. И еще тьма проблем, по кредитам пошли просрочки, ах да кредитные каникулы.... а вы сначала выклянчите эти кредитные каникулы, банк как минимум повысит ставку. Проще в нашей стране вообще тогда не платить. Пусть удерживают с оклада в 7000 р. Короче, надо идти учится на учителя. Им то полный средний платят, за то что они дома сидят.

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