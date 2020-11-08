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Где больше всего умирают и заражаются COVID-19 в Сибири? Статистика по регионам

09:53 08.11.2020 Фото: pexels.com
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В Сибирском федеральном округе за весь период пандемии выявлен 166 271 случай коронавируса, что составляет 10% от общего числа по России.

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Сибирь дала 10% зараженных коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Где больше всего умирают и заражаются COVID-19 в Сибири? Статистика по регионамЗабиты сверх нормы ковидные госпитали в Новосибирской области: Пациентов больше числа коекЕщё 385 новостей

Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Сибирском федеральном округе за весь период пандемии выявлен 166 271 случай КОВИД19, что составляет 10% от общего числа по России.

Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы: Красноярский край – 17% Иркутская область – 15% Алтайский край – 12% Новосибирская область – 11% Омская область - 10 % Кемеровская область – 10% Остальные регионы 25% в совокупности.

В Сибирском федеральном округе за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости отмечен сразу в двух регионах – Республике Алтай и Республике Хакасия. Здесь людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 16% больше. На третьем месте Томская область – 11%. Всего число инфицированных COVID-19 за неделю в сибирских регионах увеличилось на 9%, что составляет 13 673 человека.

Самый низкий прирост в 7% за неделю показали сразу три региона Сибири – это Республика Тыва, Новосибирская и Иркутская области.

Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 10 760 человек за неделю. Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Красноярском крае – 1 871 человек. На втором месте Иркутская область – 1 608 человек. На третьем месте Омская область – 1 488 человек выздоровевших.

Всего за неделю в Сибири от ковид-19 умерли 266 человек. Максимальное количество приходится на Иркутскую область – здесь скончались 65 человека, Красноярский край – 54 человека, в Алтайском крае скончались 40 человек. Общее количество умерших в СФО за весь период пандемии – 3 201 человек.

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