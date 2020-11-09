"Не нравится, идите в другую больницу": скандал у кабинета КТ поликлиники №2 записал на видео с температурой 39 и пневмонией Евгений из Бердска

"Хватит орать. У нас куча пациентов, дайте мы с ними разберемся", - заявила медик уже за закрытой дверью. У пациентки умирает дочь.

Скандал в поликлинике №2 Бердска попал на видео

Снял на видео скандал у кабинета КТ в поликлинике №2 Бердска больной коронавирусом Евгений. Он неделю пролежал с температурой 40 и так не дождался врача. Также больна и его супруга. Напомним, Евгений Леопольдович записал 15-минутный разговор с оператором call-центра при вызове врача в Бердске. Вопросы медика вызывают смех и слезы. Но ситуация больного вызывает уже серьезные опасения за работу медицины. Спустя 9 дней болезни он так и не дождался никакой помощи.

- Я два раза вызвал врача, но к нам так никто и не приехал. Я это воспринял, как отказ в медицинской помощи и начал через друзей-знакомых искать возможность сделать КТ, - рассказал Евгений "Курьер. Среда. Бердск" 9 ноября.

Евгению Леопольдовичу и его супруге сделали КТ и по описанию сообщили, что результат имеет все клинические признаки коронавируса. Евгений пришел забирать результаты в субботу - ему сказали прийти в понедельник. Сегодня, 9 ноября, он столкнулся с огромной очередью и руганью у кабинета, где выдают результаты КТ.

Пришедшие за результатами люди просто начали скандал, так они не могли получить свои заключения.

- Идите в другую больницу, если что-то не нравится, - говорит медработник на видео.

- Результат мне отдайте, я пойду в другую больницу, - отвечает женщина.

- Почему так долго-то? Что это так сложно? - спрашивает мужчина.

- У меня дочь умирает, - кричит женщина.

- Хватит орать, - говорят медики. - Потому что куча пациентов, дайте мы с ними разберемся, - заявила медик уже за закрытой дверью.

Евгений так и не дождался своего результата, так как ему нужно было ехать на прием к врачу в поликлинику №1 Бердска. Он записался к нему через сайт Госуслуги. Мужчина приехал в больницу, но и там ему сообщили, что приема нет - врач на больничном.

Сейчас Евгений с температурой 38 (последние дни она немного снизилась и держится на таком уровне) находится в очереди в регистратуру. Ему сообщили, что нужно перезаписаться на прием.

Когда все-таки примет врач Евгения Леопольдовича и его супругу - читайте продолжение в ближайшее время.

Автор видео Евгений Леопольдович