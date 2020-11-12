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Борьба с коронавирусом: почему всем запретили курить на остановках и площадях?

11:00 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Важно обеспечить непрерывность использования масок для предотвращения распространения коронавируса, который легко передается через дыхание.

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В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта запрещается в Турции с четверга из-за роста числа случаев коронавируса в стране, говорится в циркуляре МВД республики.

"Согласно ранее изданному циркуляру во всех общественных местах, кроме жилых домов, граждане обязаны носить маски без каких-либо исключений. Но при курении в таких местах некоторые люди снимают маски, опускают их вниз, не используя их правильно. В связи с этим с 12 ноября во всех провинциях вводится запрет на курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта", - говорится в циркуляре.

Отмечается, что "чрезвычайно важно обеспечить непрерывность использования масок для предотвращения распространения коронавируса, который легко передается через дыхание".

Как заявил ранее глава минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции в среду составило 2693, это наибольший показатель с 29 апреля. Общее число зараженных превысило 400 тысяч, а умерших - 11 тысяч.

Источник: РИА Новости

запрет курение турция
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