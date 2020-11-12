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Сожгли третий киоск за неделю в Бердске: уничтожен павильон с молочными продуктами и мясом

20:59 12.11.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Бердские предприниматели бьют тревогу. Они просят полицию защитить их от серийного поджигателя. Ранее спалили павильоны с фаст фудом в Микрорайоне и с шаурмой в центре города.

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Сгорел киоск, продававший фермерские продукты

Серийный поджигатель, который целенаправленно уничтожает "тематические" торговые павильоны, снова вышел на "тропу войны". На тот раз он сжег торговый павильон возле торгового центра в Микрорайоне. Как рассказал очевидец, приславший "Курьер. Среда. Бердск" фото, до уничтожения в киоске продавали масло, молочные продукты и мясо.

Предыдущий случай произошел ранним утром 7 ноября, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Полностью выгорел торговый павильон на ул. Ленина, расположенный на остановке "ГДК" в самом центре города.

Посетителей в это время в заведении, продававшем шаурму, не было. Пожарные успели вынести газовый баллон из полыхавшего павильона.

Пожар тушили около часа, проложив рукава до гидранта на расстояние 40 метров. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Дознаватели ОНД, которые выясняют причины пожара и ущерб, не исключают поджог.

На днях аналогичное происшествие произошло в другом районе города, сообщал "Курьер. Седа. Бердск". В ночь на 4 ноября полыхал новенький торговый павильон «Фуд Мастер» в Микрорайоне.

-Горел торговый павильон. Дощатый, 6 на 4, внутри обшит ДВП, снаружи — сайдингом. Кровля — металлопрофиль на деревянной обрешетке. Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Сгорело холодильное оборудование, повреждены стены и потолок. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются. Предположительно, мог быть поджог, - отметил Тихон Фроловский, замначальника пожарной охраны Бердска.

Примечательно, что все пожары произошли в одно и то же время - в 4 часа утра.

Индивидуальных предпринимателей, владельцев небольших торговых павильонов и киосков, уже охватила паника.

По словам директора бердской ассоциации предпринимателей Олега Чебаненко, к нему обратились несколько человек, владельцы киосков. Все они боятся, что их торговые точки тоже могут сжечь.

-Сейчас мы уже готовим обращение, сегодня-завтра отправим начальнику отдела МВД по Бердску Соколову и в главк. Прошло несколько дней, а полицейские еще не встречались с пострадавшими от пожара предпринимателями. Мы обеспокоены: сегодня сожгли одних, а завтра придут к ним. Может войти и в систему. Лучше все это пресечь на корню. Спланировано это или с чем-то связано — пока только догадки. Это работа полиции, - сказал Чебаненко.

В киосках минимум защиты, охранную сигнализацию, как правило не ставят, видеонаблюдение не каждый может себе позволить, отметил Олег Чебаненко.

Что касается сожженных павильонов, то принадлежат они разным людям. Киоск «Фуд Мастер» на Торговом центре — местному предпринимателю, торгующему шаурмой на ГДК — новосибирскому, сообщил директор ассоциации предпринимателей.

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киоск молочные продукты очевидец павильоны поджигатель ущерб Олег Чебаненко
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От редакции

Найдут поджигателя?

житель Бердска, 12 ноября 2020 21:33
Может, их поджигает фирма, желающая устанавливать пожарную сигнализацию?
Аноним, 12 ноября 2020 22:03
Непонятно этот киоск уже горел
Аноним, 12 ноября 2020 22:08
А где третий киоск то сожгли ?

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