Отравит свалочным газом СНТ "Марьин Лог" и округу на 3 км свалка у Бердска, а река Раздельная будет приемников отходов, заявил Greenpeace

Какие отравляющими веществами может навредить жителям СНТ "Марин Лог" свалка на границе Бердска? На этот вопрос ответил Greenpeace. Напомним, специалисты независимой организации рассказали, что можно сделать, чтобы предотвратить создание свалки у Бердска. Ответы дал руководитель токсического отдела Киселев. Полигон ТКО уже утвержден в Территориальной схеме обращения с отходами региона - законно ли его расположение рядом с живущими людьми, рекой Раздельная, аэродромом "Бердск-Центральный"?
Какой урон нанесет природе и жителям Бердска свалка?
- Ответить на этот вопрос, не имея доступа к проектной документации, крайне сложно, однако на аналогичных объектах при отсутствии системы сбора и утилизации свалочного фильтрата на расстоянии до 3-x километров от полигона определялось загрязнение атмосферного воздуха свалочным газом. Дурнопахнущие компоненты свалочного газа могут ухудшить условия жизни населения даже на значительном расстоянии от полигона, - отмечает Киселев.
В реку Раздельную будут стекать отходы от свалки?
Свалочный фильтрат является высококонцентрированным, содержащим токсичные компоненты раствором. Он представляет собой жидкость от чёрного до жёлто-коричневого цвета со специфическим затхлым запахом и слабощелочной реакцией среды (pH=7,5-8,25). Интегральный показатель загрязнения характеризует фильтрат как чрезвычайно грязные воды. Проблема свалочного фильтрата решается лишь его сбором и локальной очисткой, но далее возникает проблема отведения очищенного фильтрата.
- Приемником таких вод, вероятно, может стать река Раздельная. Нельзя исключать, что изложенные выше мероприятия не планируются, но установить это возможно после ознакомления с проектной документацией, - отмечают специалисты Greenpeace.
Чем еще опасна свалка?
Также вредны для атмосферы и живущих рядом людей взвешивание автомобиля, проезд на территорию, разгрузка, и само уплотнение отходов на свалке.
На этапе взвешивания могут быть выявлены вредные выбросы в атмосферу: выхлопные газы (оксид углерода-60 г; углеводороды-5,9 г; оксиды азота-2,2 г; взвешенные частицы-0,22 г; диоксид серы-0,17 г; свинец-0,49 г; бенз(а)пирен-l4хl0-6 г), и воздействия шума (до 92 дБА) и вибрации (от 76 до 85 дБ).
На этапе транспортировки отходов по территории полигона на окружающую среду наблюдаются воздействия следующих факторов: выбросы от автотранспорта (мусоровоза) на l км пробега (оксид углерода-60 г; углеводороды-5,9 г; оксиды азота-2,2 г; взвешенные частицы-0,22 г; диоксид серы-0,17 г; свинец-0,49 г; бенз(а)пирен-l4х10-б г); воздействия шума (до 92 дБА) и вибрации (от 76 до 85 дБ).
На этапе разгрузки мусоровоза наблюдаются следующие виды негативного воздействия: выбросы от автотранспорта (мусоровоза) на l км пробега (оксид углерода-120 г; углеводороды-10,6 г; оксиды азота-4,3 г; взвешенные частицы-0,45 г; диоксид серы-0,38 г; свинец-1,02 г/с; бенз(а)пирен-22хl0-б г), воздействия шума (до 98 дБА) и вибрации (от 82 до 87 дБ).
На этапе уплотнения отходов при работе бульдозеров или катков-уплотнителей окружающая среда подвергается воздействию по следующим показателям: выбросы от двигателя бульдозера (оксид углерода - от 0,137 до 0,342 кг/ч; углеводороды - от 0,072 до 0,415 кг/u; оксиды азота - от 0,54 до 0,515 кг/ч; взвешенные частицы - от 0,003 до 0,112 кг/ч), тепловое воздействие, акустическое воздействие (до 99 дБА), вибрационное воздействие (от 85 до 90 дБ), пылевое загрязнение.
Экологический ущерб окружающей среде при эксплуатации полигонов TKO обусловлен образованием в результате биохимических процессов фильтрата и биогаза в толще свалочного тела.
Проблему свалочного газа можно решить его отбором и последующим энергетическим использованием. Однако известно, что до 50 % всего свалочного газа полигона образуется в первые 5 лет эксплуатации, когда отбор газа организовать невозможно.