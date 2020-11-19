"Пойду, под тополи подожду": Почему поставили брезентовую палатку для больных COVID-19 около инфекционного отделения в р.п. Чистоозерный, рассказали жители

Теперь не понятно, где людям было лучше ждать очереди на приём, в палатке или под тополями?

Палатку для ожидания очереди в инфекционное отделение уже убрали

В Чистоозерном районе вторая волна пандемии, как и во многих других городах России, отразилась на увеличении общего числа заразившихся. К наплыву больных ЦРБ поселка оказалась не готова. Чтобы попасть на приём к доктору, людям приходится ждать очередь на улице. Помещение больницы состоит из 3 этажей, но оно не может разместить всех нуждающихся в медицинской помощи. Руководство больницы нашло выход из ситуации. Заботясь о своих пациентах, возле входа в инфекционное отделение для людей установили брезентовую палатку. Правда, после буллинга в социальных сетях палатку разобрали.

«Курьер.Среда.Бердск», 18 ноября, написал о палатке, занесенной снегом, возле инфекционного отделения Чистоозерной ЦРБ.

Ответ минздрава

На публикацию ответило министерство здравоохранения Новосибирской области:

-Добрый день! По объяснению главного врача Чистоозёрной ЦРБ Александра Зимина, палатка возле больницы не предназначена для пациентов, ожидающих госпитализации, им медицинскую помощь оказывают незамедлительно. Палатка была временно установлена по инициативе главы муниципалитета для амбулаторных пациентов, которые приезжают до начала работы ЦРБ и ожидают открытия поликлинического отделения на улице. В настоящее время, с учетом погодных условий, ее использование прекращается. Медицинский персонал больницы проводит разъяснительную работу с населением о том, в каких случаях следует вызывать врача на дом, а также о необходимости, во избежание скопления людей, посещать поликлинику в назначенное время.

Напомним, что сотрудники больницы Чистоозерного района посоветовали получить ответы про палатку через запрос в минздрав Новосибирской области.

Сегодня, 19 ноября, жители Чистоозерного рассказали «Курьер.Среда.Бредск» об очередях в инфекционное отделение.

Мнение Чистоозерцев

Антон:

-Насколько я знаю, никто из чистоозерцев не ждет под дверям больницы, когда она начнет работу. Все местные и приезжие знают, что больница начинает работать с 8:30 утра, к этому времени все начинают приходить. Из сел физически люди не могу раньше приехать. Первые автобусы из Чистоозерного уходят в деревни 8 утра, обратно с людьми возвращаются в 8:30, в 9. Мало у кого в селах есть свои личные автомобили.

Ксения:



- Палатку эту поставили из-за того, что людям стало холодно осенью ожидать очередь в инфекционное отделение. Раньше, когда было тепло, мы стояли на улице под тополями. У нас даже появился местный фразеологизм. На вопрос ты куда? Отвечаем: пойду, под тополи подожду.

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