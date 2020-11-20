«Лишние 10 рублей мы в быту не замечаем»: О спорах с властью и сортировке отходов в Бердске рассказала директор "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова

"Я не согласна с тем, что много недовольных перевозчиков. На самом деле 80% мы выставили на аукционы, есть еще 20%, где мы, как и прежде, заключим договоры с перевозчиками, которые работают на рынке", - говорит Анисимова.

Среднегодовой тариф сейчас составляет 73 рубля 58 копеек

Почему новосибирцы «недоплатили» за вывоз мусора в 2020 году, «входит» ли в новый тариф концессия и насколько близка ее «разморозка», как связанные с ГК «ВИС» компании выиграли подряды у регоператора, когда наладится нормальная сортировка и почему департаменту по тарифам «не позавидуешь»? Гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова выступила в эфире Тайги.инфо после критики депутатов заксобрания.

С 1 ноября тариф на вывоз мусора вырос для новосибирцев сразу на 39,1% — с 59,88 рубля до 83,35 рубля. Это произошло по решению ФАС — после жалобы регоператора ООО «Экология-Новосибирск» в прокуратуру на действия областного департамента по тарифам, который с начала года резко снизил плату потребителей, на треть: с 88,62 рублей с человека до 59,88.

Заксобрание Новосибирской области проголосовало за обращение в ФАС с просьбой отменить повышение, а спикер парламента Андрей Шимкив 18 ноября пригрозил лишить финансирования строительство платного моста через Обь из бюджета, если тарифы не снизят. И регоператор, и застройщик моста входят в ГК «ВИС».

Ранее в эфире «Огонька Тайги» (здесь можно посмотреть его полностью) гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова объяснила позицию компании, прокомментировала претензии властей и рассказала, что сейчас в регионе перерабатывается меньше 3% отходов.

Приводим ключевые тезисы выступления.

О новом тарифе

Это повышение включает в себя те 10 месяцев, в которые, по нашему мнению, НВВ (необходимая валовая выручка) наша была недособрана. На самом деле плата граждан повысилась всего на 10 рублей. Сегодня среднегодовой тариф составляет 74 рубля. 10 рублей, которые вернул нам ФАС — это такая сумма, которую в быту мы сегодня особо и не замечаем. Повышение даже на общественный транспорт на 2–3 рубля — это существенно, люди всегда негативно к этому относятся. Но тем не менее.

Мы попытались сравнить, сколько стоят наши услуги в сравнении с другими сопоставимыми. Например, домофон в квитанции — 45 рублей, пачка семечек — 77 рублей, установить одну пуговицу в джинсы — 48 рублей, маленький пломбир — 45 рублей и так далее. Все это крутится где-то рядом с ценой, которую нам определили в начале года – 59 рублей. Это большая цепочка работы, на самом деле. И от этой работы зависит санитарно-эпидемиологическое благополучие, что уже в 2020-м году люди, надеюсь, научились ценить.

Я бы хотела посмотреть вот с такого угла на эту тему — целый месяц к вам во двор приезжает мусоровоз. Там работают люди, собирают мусор, опрокидывают контейнер, увозят на полигон. На полигоне тоже работают люди, начиная от приемщиков и бульдозеристов, заканчивая бухгалтером, которая этому бульдозеристу начисляет зарплату. В лучшем случае, когда это везется не на полигон, а на сортировочные наши линии, которых у нас две есть уже. Две организации забирают мусор на предварительную сортировку. И половина, иногда чуть больше, из этих отходов получается вторсырья. И оно уже едет во вторичную переработку. И вот эта вся цепочка вместе с начислением платежей, вместе с квитанциями, вместе с ответами на вопросы по телефону, вместе с нашим сайтом — вот это все для гражданина стоит 74 рубля в месяц.

Да, у нас были перебои в январе, связанные как с объективными, так и с субъективными причинами. Но на самом деле, второй год реформы уже показывает такую стабильную, еще неустойчивую, платформу, но что-то наподобие. И денежные средства, которые сегодня будут поступать к нам в ноябре, декабре и в последующие месяцы, которые вернутся к нам, как раз пойдут, в том числе на платежи перевозчикам, о которых все так сильно переживают. Несобранные деньги, те, которых как раз не хватило, как раз помогут нам рассчитаться с долгами.

Мы сегодня, не могу сказать, что очень хорошо, но увеличили собираемость. В автоматическом режиме рассылаются у нас предарбитражные уведомления. Прошли несколько процессов, у нас формируется хорошая судебная практика. Мы практически все суды выиграли у управляющих организаций, которые собирали наши деньги и с нами не расплачивались. По итогу 2019 года юридические лица у нас достигли 96% оплат. Что говорит о том, что услуга получается.

В целом же 82% собираем, 18% недосбора. Из 5 миллиардов — это практически миллиард. Вот и все. Порядок цифр. Какой будет тариф на будущий год — я сегодня даже не берусь отвечать на этот вопрос. Я только знаю, что он не будет больше 84 рублей. Потому что основы ценообразования говорят нам, что тариф на 31 декабря прошлого года должен быть равен тарифу, который будет установлен на 1 января. Поэтому, скорее всего, у нас тариф останется 84 рубля. Если ничего не произойдет.

О конкурсах на подряды, которые выиграли, в том числе компании, аффилированные с группой ВИС

Аукционы были открытыми. Постановление Правительства РФ 11.33, которое обязывает регионального оператора провести аукционы, — оно определяет форму. Это открытый аукцион, и участвовать в нем мог кто угодно. Все, кто соответствует требованиям, изложенным в вышеупомянутом постановлении. Нет запрета на аффилированность, есть одно условие — участие в аукционе. Есть заявка, подаешь обеспечение, участвуешь в аукционе.

То, что компания, входящая в группу, выставилась и в одном лоте выиграла, в другом проиграла, в четырех осталась единственным участником — если проанализировать аналогичные конкурсы других региональных операторов, в том числе соседних, вы увидите, что это в принципе абсолютно закономерное развитие событий. Не далее, как на прошлой неделе, я сама смотрела на одном из сайтов, который очень подробную статью разместил с комментариями одного из наших бывших перевозчиков, их представителя, который работает сейчас в Алтайском крае региональным оператором. И он, абсолютно не смущаясь, прокомментировал — да, мы сделали бы то же самое. Что они и сделали в своем Алтайском крае. Единственный выход получить управляемую систему без судебных разбирательств — зайти на рынок самостоятельно.

Я не согласна с тем, что много недовольных перевозчиков. На самом деле 80% мы выставили на аукционы, есть еще 20%, где мы, как и прежде, заключим договоры с перевозчиками, которые работают на рынке. Например, тот же Бердск. Я думаю, если вы перелопатите много-много страниц интернета по поиску, вы увидите, что очень редко появляются жалобы по Бердску, по вывозу отходов. То есть там стабильно работающая компания. Есть, например, Калининский район, который компактно расположен, там работает один перевозчик. Он останется на рынке, будет работать через субподряд. То же самое у нас в Центральном районе, достаточно сложный район, перебои случаются, но они не значительные. Этот район очень плотно застроен. Всегда очень много машин, которые преграждают пути. И очень большое количество юридических лиц. Он технологически сложен.

С чем связано резкое снижение тарифов с начала 2020 года и резкое повышение в конце

Это связанные решения. Я до сих пор считаю, что департамент по тарифам должен был просто проиндексировать наш тариф. Но это мое профессиональное мнение. ФАС решил по-другому. Загвоздка там и суть проблемы в том, что когда мы предоставили документы в департамент по тарифам, а вы знаете, что тариф нам установили 20 декабря, но площадка на РТС нам разрешила заключать договоры с нашими контрагентами только 23 декабря. То есть на момент установки тарифов еще не было заключенных тарифов.

А если помните историю, в 2019 году, когда мы проводили впервые конкурс, у нас была такая история, что предприятие подалось на конкурс, снизилось, выиграло аукцион, но потом нам не предоставило банковскую гарантию. И договор мы заключить не смогли. Поэтому до момента заключения конкурса департамент по тарифам не мог учитывать проведенный конкурс. И это придумала не я, не наша компания придумала, это прописано в основах ценообразования в 484 постановлении. ФАС просто поправил.

Среднегодовой тариф сейчас составляет 73 рубля 58 копеек. То есть он должен был быть в 2020 году. Минус НДС плюс контейнер — вот и все.

С 1 июля [2021 года] тариф должен подняться. Но я уже боюсь после прошлого года. В принципе я сейчас не завидую коллегам из департамента по тарифам, они тариф 2021 года должны очень четко просчитать. Почему? Потому что у нас с одной стороны действует предписание ФАС, которое предполагает, что по 10 рублей в месяц нам должны вернуть в течение следующего года. И у нас еще будут, надеюсь, сформированные и подписанные договоры, которые мы успеем предоставить. И поэтому нужно будет очень тщательно подойти ко всем расчетам. И найти тот самый баланс между интересами потребителей, чтобы они получали качественную услугу, и интересами ресурсоснабжающей организации, чтобы она осталась на плаву, продолжала развиваться и начала развиваться уже стабильно.

О департаменте по тарифам и позиции заксобрания

Да, они действительно против [повышения тарифов]. Они [департамент] воспользовались своим правом обжаловать решение ФАС и обратились в суд. Судебное заседание назначено на 18 декабря. То же самое я могу сказать и о себе. Я как руководитель компании не была согласна с установленным тарифом, я воспользовалась одним из инструментов, который прописан в законе — обратилась в прокуратуру.

Почему нельзя было отложить повышение на год из-за пандемии

Я подписала заявление в прокуратуру 15 января, когда про коронавирус все если и слышали, то очень отдаленно. То, что это долго рассматривалось, тут как раз коронавирус и вмешался. Несколько заседаний, которые ФАС проводил, проводились в дистанционном формате. Все так затянулось. Почему такое решение длинное было — сложное потому что, чувствительное для населения. Поэтому все тщательно взвешивали перед тем, как выдать это предписание.

Почему в тарифе не был правильно рассчитан зарплатный фонд

Была техническая ошибка в расчетах, по нашему мнению. Не хотела бы в такие детальные комментарии вдаваться. Но в расчетах было учтено, что состав смены рассчитан таким образом, что экипаж машины должен работать постоянно, без учета выходных, отпускных, больничных и так далее. Просто разово по кругу. Без учета того, что когда кто-то уходит в отпуск, его обязательно кто-то подменяет, в его машину садится кто-то другой. А на самом деле у нас сейчас мусоровозы работают две, а то и три смены подряд. По восемь часов. И тем самым, с одной стороны, снижаются затраты, с другой стороны, они увеличиваются. Бензина больше тратится, но зато и больше рейсов делается непрерывно.

О концессионном соглашении по строительству мусоросортировочных комплексов

Сегодня ни одной копейки на наши концессионные объекты [в действующий тариф] не заложено. И законодательство не позволяет это сделать. Когда концессия будет разморожена, мы приступим к изысканиям, тогда эти затраты могут в виде инвестиционной программы войти в тариф. Сегодня их нет.

Место [под строительство комплекса] уже подобрано. Я думаю, в ближайшее время его наш концедент [правительство Новосибирской области] будет озвучивать. И у нас такие перспективные, оптимистичные планы, что мы приступим к изысканиям.

Когда мусоросортировочные комплексы будут построены, тариф вырастет. Стоимость проекта будет зависеть от того, какое техническое задание мы с минЖКХ согласуем, какие технологии будут выбраны, какого качества объект будет строиться.

В каждом интервью говорю, что мусоросортировочные комплексы и раздельный сбор мусора — это не взаимоисключающие, а составные части одной вещи. Без раздельного накопления высокий процент сортировки не получится. Какое бы хорошее оборудование мы не поставили на своих заводах, все равно предварительная сортировка необходима. И мы планируем этот сегмент расширять. Мы планируем приобретать дополнительные контейнеры для раздельного накопления. И к моменту запусков заводов, я надеюсь, у нас охват приблизится к 80% в городе Новосибирске. Я имею в виду площадки, на которых будут установлены контейнеры для раздельного накопления.

Кто принимает решение об установке контейнеров о раздельном сборе мусора и как это будет выглядеть

Постановление правительства Новосибирской области 176П уже выпущено, оно уже второй раз изменено. Во второй раз как раз появились уточняющие моменты, которые связаны с развитием раздельного накопления. И на сегодня региональный оператор как раз внутри себя разрабатывает регламент, что необходимо юридическому лицу или собственникам многоквартирного дома у них на контейнерной площадке появился контейнер для раздельного накопления. В ближайшее время он будет у нас размещен на сайте. Если кому-то интересно или есть предложения, можно нам на электронную почту или в форму обратной связи слать свои предложения.

Какие именно должны стоять контейнеры на площадке, сегодня в правительстве области принимается решение. В ближайшее время региону будет выделена федеральная субсидия — как раз для приобретения контейнеров для раздельного накопления. И сейчас рассматривается две версии. Либо они все будут одинаковые сетчатые, но не сетки двухметровые, а контейнеры для боковой загрузки, с двух сторон они будут выполнены в виде решетки. Синего цвета, связанные с чистотой, с экологией.

Либо это сразу будут селективные решения — желтые для пластика, зеленые для стекла, красные для еще какой-нибудь фракции и так далее. В ближайшее время это решение должно быть каким-то образом оформлено. На самом деле, самое простое, в том числе и для нашего потребителя, сначала научиться разделять сортируемое (то, что может пойти в переработку — металл, алюминий, картон, бумага) и смешанные отходы. Хотя бы такой дуальный сбор запустить. А потом уже можно прийти к тому, что какую-то фракцию мы будем выделять отдельно.

Все контейнеры для раздельного накопления едут на два объекта. Оба они находятся в Кировском районе: ООО «ТБО» и СК «Родник», так называемый мусоросортировочный завод № 2 на Северном проезде. Общей массой они перерабатывают, сортируют менее 3% от всего объема ТБО, который образуется на территории Новосибирска. К сожалению, это капля в море. А хвосты уже, около половины, иногда в лучшем случае 40% — те уже едут на захоронение.

Нужны ли в Новосибирской области территориальные тарифные зоны, чтобы жители города не дотировали вывоз мусора в селе

Лично у меня есть решение этой проблемы. Но оно, к сожалению, касается бюджетных решений. Я согласна с вами. Перекрестное субсидирование, наверное, не самое справедливая вещь. Но если рассматривать проблему в масштабах области, а не местечково — я хочу чтобы у меня было так, а остальные не интересуют, — если принимать решение за всю область и видеть качество жизни в некоторых населенных пунктах, то некая переплата городских жителей за сельских, на мой взгляд, является достаточно приемлемой. Вполне приемлемой.

Ну, а если уже двигаться в сторону справедливости, тогда давайте во всех таких сферах будем принимать решения. Например, капитальный ремонт. Есть девятиэтажка многоподъездная, которая много денег собирает и может себе любой капитальный ремонт устроить за несколько лет. Рядом двухэтажный дом, восьмиквартирный, двухподъездный. Жители которого будут 40 лет платить эти взносы на капитальный ремонт, но так за свой капитальный ремонт и не заплатят. Давайте и туда двигаться, начнем делить население. Те городские, эти сельские, те в больших домах живут, эти в маленьких.

Общей справедливости, мне кажется, достигнуть невозможно. Всегда нужно искать баланс. И в нашем случае, на мой взгляд, принято верное решение. Общий котел в смысле обращения с твердыми коммунальными отходами в масштабах области решает большинство проблем. Ну, а жители Новосибирска, живущие в достаточно комфортных условиях, чуть-чуть переплачивают, доплачивают за жителей, которые живут в глубинке и не пользуются остальными благами цивилизации.

Почему перевозка мусора стоит 242 рубля за кубометр, дороже междугороднего автобуса на человека

Давайте вспомним норматив. 2,38 м куб. — количество отходов, которые необходимо переместить с контейнерной площадки на ближайший объект размещения отходов. В случае с городом Новосибирском, даже если берем самый дальний уголочек — из Заельцовского района сколько километров до Хилокского рынка? 15–18 км. Это одна стоимость. Теперь давайте, например, возьмем город Татарск и Чаны. Из Чанов с такой же контейнерной площадки мусоровоз забирает отходы и, либо минуя, либо не минуя площадку перегрузки, едет в город Татарск и эти 2 куба везет. Вот представьте затраты. Тут 15 км, там больше 100 км. Среднее получается в районе 70 км.

Источник: tayga.info