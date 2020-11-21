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Скрытый коронавирус может превышать в 10 раз официальную статистику

16:49 21.11.2020 Фото: Nso.ru
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В большинстве случаев люди болеют бессимптомно или имеют легкую форму COVID-19, но при этом люди, которые предпочитают лечиться дома сами, могут усугубить свое состояние.

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Эксперт: число невыявленных случаев коронавируса может превышать статистику в 10 раз
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Число невыявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией может превышать официальные данные статистики в десять раз, сообщил ТАСС главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

"Невыявленных случаев заболевания как минимум в 10 раз больше, чем говорит официальная статистика. И это не только у нас, а во всем мире. Не новость, что сейчас почти нет человека, который однозначно сказал бы, что рядом с ним никто не болеет или не болел коронавирусной инфекцией. В подъезде, на работе, знакомые или родственники", - сказал он.

При этом Тимаков отметил, что положительный момент заключается в том, что в большинстве случаев люди болеют бессимптомно или имеют легкую форму заболевания. С другой стороны, люди, которые предпочитают лечиться дома сами, могут усугубить свое состояние. "Часть из них с осложнениями уже на 10-й день попадает в больницу. Так и происходят случаи госпитализации в тяжелом состоянии, когда люди занимаются самолечением и поздно обращаются к специалистам", - пояснил врач.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 039 926 случаев заражения, выздоровели 1 551 414 человек, умерли 35 311.

выздоровели заражения коронавирус осложнения самолечение статистика умерли Евгений Тимаков
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От редакции

Вы могли перенести коронавирус на ногах?

Аноним, 21 ноября 2020 17:12
Двойной бред! Носителями мы можем быть чего угодно, как и гриппа, ничего в этом страшного нет. А вот лечиться в переполненных больницах толку нет.

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