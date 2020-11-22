Путинские выплаты в ноябре 2020: Виды детских пособий и условия, при которых их назначают

Семьи с детьми до 16 лет смогут получить выплату если ребенок рожден не позднее 30 июня. Изменены и условия выплат по уходу за ребенком до 3 лет. Подробности читайте в тексте.

Семьи с детьми могут рассчитывать на ряд пособий в России

С 2018 года в России появилась новая мера поддержки семей с детьми, она получила название «путинские выплаты». С 2020 года изменились правила расчёта и получения пособия. "Курьер. Среда. Бердск" рассказывает об условиях оформления детских пособий, размерах и лицах кому пособия могут быть предоставлены.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Кому положено

Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2020 году выплачивается лицам, которые осуществляют уход за ребенком во время одноименного отпуска.



Размер пособия

1. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу (вне зависимости от того, первый ли это ребенок или второй и последующие дети) составляет 6752 руб.

2. Максимальный размер пособия (вне зависимости от того, первый ли это ребенок или второй и последующие дети) составляет 13 504 руб.

Перечень документов

1. Заявление (в произвольной форме) об отпуске по уходу за ребенком и о назначении пособия по уходу за ребенком до полутора лет;

2. Копия свидетельства о рождении ребенка;



3. Справка с места работы другого родителя, что он не использует отпуск по уходу и не получает пособие.

Подать документы для оформления данной выплаты можно через портал госуслуг. Для этого необходимо:

1. Авторизоваться на портале госуслуг;

2. Подготовиться к заполнению электронного заявления и подготовить скан‑образы документов либо иные документы в электронном виде, прикрепляемые к заявлению, в соответствии с требованиями.

Если вы хотите продолжить заполнение электронного заявления в другой раз, то в любой момент можно сохранить черновик (кнопка «Сохранить как черновик»). Ему присваивается номер, название, фиксируется дата сохранения. Название черновика при необходимости можно присвоить самостоятельно.

Получить информацию о ходе и результате предоставления услуги.



После подачи электронного заявления через портал вам будут направляться электронные уведомления о статусе рассмотрения заявления или документы и комментарии от администрации.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет

Кому положено

Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до трех лет.

Размер пособия

С 1 января 2020 года произошла отмена данной выплаты. Ее смогут и дальше получать родители, чей ребенок появился до 1 января 2020 года.

Если ребенок появился после 1 января 2020 года, его родители не смогут получить ежемесячные выплаты в размере 50 рублей.

С 2020 года изменились условия ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Теперь их можно получать, пока ребенку не исполнится три года. Сумма выплаты составит один региональный прожиточный минимум на ребенка, установленный за второй квартал предыдущего года. На первого или второго ребенка семья, которая нуждается в поддержке, сможет получать около 11 тысяч рублей в месяц, а не 50 рублей.

Перечень документов

Утвержден перечень документов на выплаты до 3 лет, его надо предоставлять ежегодно:

1. Заявление;

2. Свидетельство о рождении;

3. Подтверждение гражданства РФ;

4. Сведения о всех доходах каждого члена семьи;

5. Справка из военкомата о призыве отца;

6. Реквизиты счета.

Как получить услугу

Чтобы получить выплату, необходимо направить заявление через личный кабинет на портале пенсионного фонда или портале госуслуг. Никаких дополнительных документов заявителю при этом подавать не нужно – ПФР самостоятельно запросит все необходимые сведения. Заявление на выплаты также принимается в территориальных органах Пенсионного фонда и органах МФЦ.

Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 7 лет

Кому положено

Пособия положены только тем семьям, где доход не больше прожиточного минимума на человека.



Размер пособия

С 1 января 2020 года выплаты по данному пособию составляют в среднем 5 500 рублей. Размер установлен по регионам РФ в зависимости от прожиточного минимума. Оно составит 50% прожиточного минимума ребёнка в вашем регионе.

Перечень документов

Для оформления выплат достаточно написать заявление, предоставить паспорт того, кто подаёт заявление и свидетельство о рождении ребёнка (детей). Справки не нужны. Пособие назначается с использованием межведомственного взаимодействия. Органы исполнительной власти, полномочные за выплату пособия, получив заявление, отправят запросы в ЗАГС, чтобы уточнить сведения о рождении ребёнка, в ФНС, чтобы уточнить сведения о доходах

Как получить услугу

С паспортом и свидетельством необходимо отправиться в МФЦ или на портал госуслуг.

Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет

Кому положено

Выплата положена семьям с детьми до 16 лет — рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2020 г.

Размер пособия

Если в период с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно ребенку исполняется 16 лет, на него назначается единовременная выплата в полном объеме — 10 000 рублей.

Перечень документов

1. Сведения из свидетельства о рождении каждого ребенка. Понадобится номер и дата актовой записи. Если нет свидетельства о рождении, выданного органом ЗАГС Российской Федерации, нужно лично обратиться в отделение ПФР или МФЦ;

Если у ребенка свидетельство о рождении иностранного образца, заявление также нужно подавать лично, электронная услуга в таких случаях недоступна.

2. Реквизиты банковского счета. Счет должен быть открыт на имя заявителя. Номер банковской карты, который нанесен на ее поверхность, не подойдет. Нужен 20-значный номер счета — его можно найти в интернет-банке;

Как получить услугу

Один из родителей или усыновителей может подать заявление на Портале Госуслуг. Никаких документов прикладывать не нужно. Информация проверяется автоматически. В отделении ПФР или МФЦ по предварительной записи. Опекуны детей и представители заявителей по доверенности должны обращаться в отделение ПФР или многофункциональный центр.