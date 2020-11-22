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Сколько тестов на COVID-19 нужно сдать перед выпиской с больничного, рассказал глава минздрава Хальзов

12:08 22.11.2020 Фото: Nso.ru
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Минздрав Новосибирской области принял решение оснастить оборудованием для проведения ПЦР-диагностики еще три медицинские организации, чтобы успевать делать анализы за 24 часа.

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Новое оборудование для тестирования на коронавирус поступило в регион
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько тестов на COVID-19 нужно сдать перед выпиской с больничного, рассказал глава минздрава ХальзовНовых заразившихся COVID-19 выявили за сутки на 22 ноября в Бердске. Сколько, назвал оперштабЕщё 586 новостей

Для выписки c больничного пациентов с коронавирусом теперь достаточно одного отрицательного теста - изменились санитарные правила. Об этом рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Вступили в силу новые изменения в санитарные правила – пациенты выписываются с выздоровлением после получения одного отрицательного результата лабораторного исследования. Еще одно важное изменение касается выписки тех, кто был в контакте с больными коронавирусом, и у кого не проявились клинические симптомы – через 14 дней они могут приступать к работе или учебе без проведения лабораторного теста на коронавирус. Это результат работы, которая проводится федеральными учреждениями по изучению ковидной инфекции. Для системы здравоохранения это имеет большое значение», – отметил Константин Хальзов.

Министр также обратил внимание, что новое постановлении впервые регламентирует сроки тестирования на COVID-19: не более 48 часов с момента поступления материала в лабораторию. Лаборатории, которые выполняют исследования для инфекционных госпиталей региона, сегодня делают исследования в течение 24 часов.

Изменились требования к охвату тестированием – не менее 200 исследований на 100 тысяч населения в сутки. В Новосибирской области этот показатель выше, в среднем в сутки проводится около 7 000 тестов (более 250 на 100 000 населения).

Задача – увеличить объемы
Пять комплектов для ПЦР-диагностики коронавируса получила Новосибирская область. Новое оборудование позволит увеличить количество проводимых тестов.

Лаборатория областной больницы – одна из пяти, получивших мощные автоматические амплификаторы. Для нового оборудования здесь отремонтировали просторные боксы. Главный специалист по клинической лабораторной диагностике региона Илья Пикалов рассказывает, что новое оборудование очень ждали. «Сейчас оно востребовано в мире настолько, что нам не верилось, что оно придет [так быстро]. У нас контракт был подписан в августе, оборудование уже пришло и работает. По опыту коллег из других регионов, срок поставки сейчас 4-6 месяцев».

Еще четыре комплекта предназначены для центра крови, инфекционной больницы № 1, детской больницы № 3 и горбольницы №1. Все они уже запущены в работу.

До эпидемии коронавируса, поясняет Илья Пикалов, метод ПЦР не был массовым, и не предполагал такого большого количества исследований: «Задача одна – увеличить объемы. Кроме оборудования нужен подготовленный персонал. Будут сформированы дополнительные бригады, для этого мы сейчас обучаем врачей и лаборантов».

Перебоев с расходными материалами в регионе нет, говорит главный специалист по лабораторной диагностики. Лаборатории работают с диагностическими наборами новосибирского производителя реагентов для ПЦР, логистика выстроена.

Всего в регионе тестирование на коронавирус проводят семнадцать лабораторий, в том числе пять, находящихся в подчинении областного Минздрава. Их мощностей сегодня достаточно, чтобы обеспечить тестирование пациентов инфекционных стационаров. К лаборатории областной больницы прикреплен госпиталь на базе больницы № 11, объясняет Илья Пикалов. «Две недели назад региональный Минздрав принял решение, что мы забираем практически весь объем больницы № 11, 300 проб в сутки. За это время мы ни разу не нарушили регламент – 300 проб мы делаем каждый день, через 24 часа они получают результат».

Минздрав Новосибирской области принял решение оснастить оборудованием для проведения ПЦР-диагностики еще три медицинские организации.

COVID-19 коронавирус пациенты ПЦР симптомы тестирование Константин Хальзов Илья Пикалов
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