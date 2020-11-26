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Что строят на заброшенном кирзаводе в Бердске, стало известно. Реставрацию здания остановила власть

12:41 26.11.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Жители города думали, что на месте "заброшки" кирзавода будет возводиться мусороперерабатывающее, либо иное производство, связанное с применением химических веществ. Другие предполагали строительство исправительного центра.

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На сегодняшний день заброшенный кирзавод БРЗ реставрируют
Сюжет: Заброшенные места Бердска
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Что строят на заброшенном кирзаводе в Бердске, стало известно. Реставрацию здания остановила властьЗаподозрили стройку исправцентра для зэков на заброшенном кирзаводе жители Бердска. Имеет ли он отношение к бизнесмену Голубеву, ответил застройщикЕщё 30 новостей

Интерес жителей Бердска утолен. Наконец-то стало известно, что строят на месте старого кирпичного завода БРЗ в районе бердского кладбища, который находится на полях неподалеку от Южного микрорайона. Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", жители микрорайона Южного заподозрили загадочные работы еще летом. Как говорят горожане, в августе "на заброшку" двигались машины со строительным мусором и что-то там отсыпали.
Строители не афишировали свою принадлежность, не говорили и о целях проведения работ. Даже скрывали имена и название компании.

Жители города думали, что на месте "заброшки" кирзавода будет возводиться мусороперерабатывающее, либо иное производство, связанное с применением химических веществ. Другие предполагали строительство исправительного центра.

Но сегодня, 26 ноября, начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков сообщил "Курьер. Среда. Бердск", что появится на месте заброшенного кирзавода. Здание перестраивают под цех для переработки рыбы. Дмитрий Есиков выезжал на место реконструкции, попросил и проектно-сметную документацию, разрешение на проведение работ по реконструкции завода.

- Бывшее здание кирпичного завода реконструируют под цех по переработке рыбы. Мною была запрошена проектно-сметная документация и разрешение на проведение работ по реконструкции здания. Этих документов у собственника нет. Поэтому было принято решение остановить стройку. Сейчас собственник здания готовит проектно-сметную документацию для получения разрешения на проведение реконструкции, - пояснил начальник управления градостроительства администрации.

Стоит отметить, что для проведения реконструкции здания необходимо подготовить проектную документацию, направить ее в управление градостроительства и получить разрешение. Только после этого можно начать проводить сами работы по реконструкции.

РОанее один из коммерческих директоров компании Виктор рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что здание кирзавода БРЗ реставрируется и, что ни одно предположение людей по поводу стройки не является верным.

- Там точно не будет химического производства, не будет свалки, не будет мусороперерабатывающего завода. Что там будет конкретно - неизвестно. Этот объект принадлежит частному лицу. Может быть, там будут какие-то склады... Его отстраивают для того, чтобы оно могло работать. СИЗО, как говорят люди, там тоже не будет. Это не имеет отношения к Голубеву или к каким-то проектам, о которых говорят люди,- прокомментировал Виктор 24 ноября.

Напомним, что Бердский радиозавод был до конца 1990-х годов крупнейшим градообразующим предприятием. Он прославился на весь СССР и другие страны, радиоаппаратурой под марками «Рекорд», «Байкал», «Арктур», «Сибирь», «Фиалка» и, конечно же «Вега». Тысячи бердчан трудились в стенах ПО «Вега». В период с 1985 по 1989 года на ПО «Вега» работало более 15 тыс. человек. В 1985 году БРЗ получил орден Трудового Красного Знамени. Заводу принадлежали 8 детских садов, 3 школы, пионерский лагерь им. Дубинина, санаторий-профилакторий «Лесная сказка», терапевтический корпус на ул. Попова, на каждой из заводских площадок была своя МСЧ.

кирзавод реконструкция цех по переработке рыбы
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От редакции

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Аноним, 26 ноября 2020 13:00
а рыбу станут ловить на рядом располагающемся озере? Там, помница, карасик клевал размером с пол ладони! Запашок рыбный должен перебить свалочный дух...
Аноним, 26 ноября 2020 13:25
Здание перестраивают под цех для переработки рыбы.
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удалено сколько будет мух и крыс в радиусе около 7 км. у нас на работе от мух из-за птичника чернО. как в фильмах ужасов.
Иван, 26 ноября 2020 13:32
Да хоть цветы там будут выращивать, это все равно для города вредно, особенно для дачников живущих рядом , мы все кто тут пишут комментарии против любого нового что хотят построить в Бердске, пусть строят в Искитиме))
Шок, 26 ноября 2020 13:34
Все что нужно знать о град отделе мэрии. Строили без документов и разрешений пол года, и ни штрафа и ничего! Всем руководство к действию
Аноним, 26 ноября 2020 13:37
Там еще есть загадочное место возле карьера стоит какой то дом.
Этот дом появился где то в 1993 году и там кто то жил и разводил пчел, но потом дом опустел, провалилась крыша, все стало рушится и сейчас остались только стены.
Кто его там построил, кто там жил,может микрорайон там планировали, и почему все рухнуло остается тайной.

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