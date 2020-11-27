28 ноября 2020 года начало Рождественского поста: Важные традиции, обычаи и молитвы в этот день

Главное правило важнейших православных праздников — соблюдение поста

Ежегодно к великому празднику Рождества Христова верующие готовятся заранее, очищая душу и тело. Чтобы не разгневать Святых и избежать серьезных трудностей в жизни, необходимо не только соблюдать Рождественский пост, но и чтить его традиции и обычаи.

К прекрасному празднику Новому году люди начинают готовиться заранее. Все знают, что за ним последует великое религиозное событие — Рождество Христово. Этот день — один из самых важных для христианских верующих. Люди вспоминают о рождении чудесного Младенца Иисуса Христа. Сейчас его личность вызывает множество споров, но для прихожан православной церкви он всегда считался Спасителем, который умер за грехи человечества.

Главное правило важнейших православных праздников — соблюдение поста. Рождество не является исключением, и за 40 дней до праздника верующие начинают активно готовиться к нему. В этот период люди очищают не только тело, но и душу, и в этом помогает сильная молитва. Традиции являются неотъемлемой частью Рождественского поста, и необходимо им следовать.

Традиции и обычаи Рождественского поста

Цель Рождественского поста заключается в духовном и физическом очищении перед Рождеством. Поэтому в этот период необходимо полностью исключить из рациона пищу животного происхождения, а также заниматься богоугодными делами и ежедневно произносить молитвы.

Меню Рождественского поста довольно строгое. Помимо мясных продуктов, необходимо полностью исключить алкоголь и рыбу. Однако православная церковь разрешает употребление небольшого количества красного вина и рыбных блюд в праздничные дни.

Несмотря на ограничения в еде, в первый день поста верующие накрывали стол, но перед тем, как приступить к трапезе, произносили молитву и благодарили Бога за его щедрость и доброту.

В первый день Рождественского поста и в само Рождество христиане готовили кутью. В древние времена считалось, что это традиционное рождественское блюдо, которое обязательно должно присутствовать на столе. Однако в пост было разрешено подавать только «бедную» кутью, которая готовилась на воде.

Помимо кутьи, в последний день поста на стол обязательно подавали компот и блины, которые также готовились на воде. Было принято угощать колядующих, чтобы привлечь в дом достаток.

По выходным разрешено готовить пищу с растительным маслом, но желательно делать это как можно реже.

В этот период верующие посещают церковь чаще, чем обычно. Это одно из главных правил духовного очищения.

Чтобы привлечь богатство, во время Рождественского поста женщины и девушки ходили в гости друг к другу, где занимались рукоделием, пряли пряжу, при этом приговаривая:

«У ленивой хозяйки нет рубахи и денег не будет. Чем больше я напряду, тем больше богатства получу».

Считалось, что женщина, которая изготовит больше изделий из пряжи, будет самой богатой.

Во время поста было запрещено жениться и выходить замуж, поэтому пары старались сделать это до его наступления.

Канун Рождественского поста совпадает с датой памяти апостола Филиппа, поэтому пост также называют Филипповым. Считалось, что с этого дня волки подбираются близко к избам, поэтому люди с 27 ноября начинали строить и чинить заборы, чтобы уберечь себя и своих близких от хищников.

В первый день поста принято заниматься благотворительностью и угощать бездомных. Если следовать этой традиции, то следующий год станет удачным.

Согласно церковному обычаю, в канун Рождества нельзя есть весь день до появления первой звезды. Этот обычай связан с историей о появлении Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении чудесного Младенца.

Ежедневная молитва на Рождественский пост

Рождественский пост без молитвы — просто диета. Если вы хотите достигнуть единения с Богом и очистить свою душу от грехов, необходимо каждый день произносить молитву.

«Владыка Небесный, услышь же мою молитву. Очисти душу мою грешную, избавь меня от зла непростительного. Прошу Тебя, стань моим помощником и защитником, а я останусь вечным слугой Твоим. Помоги мне, Боже, да благослови меня. Аминь!».

Молитву необходимо произносить ежедневно в период Рождественского поста, желательно перед сном.

Молитва в первый день Рождественского поста

Первый день Рождественского поста считается одним из самых важных. Утром 28 ноября, сразу после пробуждения, произнесите:

«Пост Рождественский начинается, душа и тело мои очищаются. Молюсь Тебе, Всевышний, и прошу избавить меня от зла и помыслов недобрых. Дай мне силы выдержать испытания тяжелые. Да пошли мне благословение свое. Аминь».

Эта молитва придаст вам сил, чтобы вы могли соблюдать Рождественский пост в соответствии со всеми правилами.

Молитва перед едой

Пост подразумевает лишь ограничения в еде, но не голодание. Чтобы прием пищи был полезен не только для вашего тела, но и для души, перед началом трапезы произнесите:

«Благодарю Тебя, Боже, за подаренные блага. Пускай всегда мой стол будет таким же богатым, со всеми изысками. Благослови пищу нашу молитвами. Аминь».

Молитву необходимо произносить перед каждым приемом пищи. Во время Рождественского поста запрещено ругаться за столом и делиться негативными новостями и воспоминаниями, иначе ваши молитвенные обращения потеряют свою силу.

Молитва после еды

Молитва после еды необходима для того, чтобы отблагодарить Бога за еду на вашем столе. После завершения трапезы, не вставая из-за стола, произнесите:

«Господь Бог, Защитник и Спаситель наш. Благодарим тебя за то, что насытил нас. За стол богатый. За внимание Твое. Услышь слова наши да благослови нас. Аминь».

Никогда не выкидывайте еду, которая осталась на столе. Желательно оставить ее на потом или отдать бедным. Выкидывая пищу из дома, вы отпугиваете благополучие.

В Рождественский пост важно правильно спланировать рацион питания. Сильные ограничения в пище могут навредит вашему организму. Чтобы этого не случилось, узнайте рецепты постного меню. С их помощью вы сможете каждый день питаться вкусно и полезно без вреда для здоровья. Пусть ваши желания всегда исполняются!

Источник: dailyhoro.ru