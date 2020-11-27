Похоронный бизнес реформируют: смерть засекретят, заказ на похороны - через диспетчера

Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает заключать обязательные соглашения об осуществлении похоронной деятельности и вести реестр недобросовестных организаций.

В Госдуму поступил законопроект о реформе похоронного дела

В нижнюю палату российского парламента поступил законопроект о введении единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. Текст проекта опубликован в базе Госдумы.

Документ, в частности, предлагает заключать обязательные соглашения об осуществлении похоронной деятельности, вести реестр недобросовестных организаций и установить ответственность за раскрытие информации о смерти граждан.

Для упорядочения взаимодействия предложено принимать заказы на организацию похорон только через пункты приёма или диспетчерские центры.

Кроме того, законопроект устанавливает общие требования к формированию и предоставлению мест захоронений, а также порядок их учёта посредством ведения уполномоченным органом субъекта РФ соответствующего реестра.