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Похоронный бизнес реформируют: смерть засекретят, заказ на похороны - через диспетчера

20:47 27.11.2020 Фото: vk.com
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Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает заключать обязательные соглашения об осуществлении похоронной деятельности и вести реестр недобросовестных организаций.

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В Госдуму поступил законопроект о реформе похоронного дела
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В нижнюю палату российского парламента поступил законопроект о введении единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. Текст проекта опубликован в базе Госдумы.

Документ, в частности, предлагает заключать обязательные соглашения об осуществлении похоронной деятельности, вести реестр недобросовестных организаций и установить ответственность за раскрытие информации о смерти граждан.

Для упорядочения взаимодействия предложено принимать заказы на организацию похорон только через пункты приёма или диспетчерские центры.

Кроме того, законопроект устанавливает общие требования к формированию и предоставлению мест захоронений, а также порядок их учёта посредством ведения уполномоченным органом субъекта РФ соответствующего реестра.

диспетчер законопроект кладбище похороны. смерть
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