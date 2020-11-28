Скончался 38-летний мужчина от COVID-19 в числе 6 погибших за сутки на 28 ноября в Новосибирской области

Количество смертей за пандемию достигло 730. Число заразившихся впечатляет, но оно уже меньше выписавшихся с выздоровлением.

От ковида скончались еще 6 жителей Новосибирской области — одному из них было 38 лет

По данным оперативного штаба на утро 28 ноября, в Новосибирской области зарегистрировано 22 332 случая COVID-19, 179 за минувшие сутки, в том числе у 1406 детей. 18 194 человека выписаны с выздоровлением, 196 за сутки. Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 38 лет, 65 лет, 75 лет, 75 лет, 78 лет и женщина в возрасте 72 года»,— говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 730 человек.

В больницах находятся 2940 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 209 пациентов, из них 40 — на искусственной вентиляции легких.

В больницы районов области госпитализирован 1591 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.