Кому не нужна прививка от COVID-19: Онищенко против вакцинации всех подряд

Депутат Госдумы отметил, что к прививкам следует относиться очень ответственно, "ведь это серьезная иммунобиологическая операция".

Онищенко против вакцинации всех россиян от COVID-19

Бывший главный санитарный врач России рассказал, какие группы граждан следует привить, чтобы остановить распространение коронавируса в стране.

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в январе-феврале, группы риска вакцинируют уже в декабре, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он допустил завершение эпидемии коронавируса в России в 2021 году.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что вовсе не нужно вакцинировать всё население страны.

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», - сказал он.

Онищенко отметил, что к прививкам следует относиться очень ответственно.

«Ведь это серьезная иммунобиологическая операция. Кстати, не все смогут сделать прививку, так как при некоторых заболеваниях это противопоказано. Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60% и выше», - добавил парламентарий.