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Когда кошмар закончится? Спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса глава "Вектора" Максютов

14:00 30.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,2 млн человек, свыше 1,4 млн умерли.

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Вакцина, созданная "Вектором", называется "ЭпиВакКорона"
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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При этом, по его словам, говорить о том, что вирус SARS-CoV-2 в какой-то момент исчезнет "по мановению волшебной палочки" невозможно.
Генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов считает, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в 2021 году.
"Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году", - сказал он в воскресенье, выступая на онлайн-фестивале Science Bar Hopping. Максютов добавил, что в июле этот фестиваль можно будет провести офлайн.

Эксперт пояснил, что период пандемии, когда каждый день в мире регистрируется рост числа заразившихся и существуют ограничения, завершится, как только переболеет значительное количество населения и сформируется достаточный коллективный иммунитет благодаря массовой вакцинации. При этом, по его словам, говорить о том, что вирус SARS-CoV-2 в какой-то момент исчезнет "по мановению волшебной палочки" невозможно.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,2 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 269 316 случаев заражения, выздоровели 1 761 457 человек, умерли 39 527. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

COVID-19 коронавирус пандемия Ринат Максютов
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