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Ни есть, ни пить, ни курить: как готовиться к тесту на COVID-19, напомнили в Роспотребнадзоре

14:15 30.11.2020 Фото: pixabay.com
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Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала.

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В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи теста на коронавирус
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые необходимо соблюдать при сдаче ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте ведомства.
"Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3-4 часов после последнего приёма пищи. После приема алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке также может снизиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что применение любых очищающих средств для полости рта также снижает количество вируса в мазке. Зубная паста может содержать антисептические компоненты, а попадание ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала.

"Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2", - подчеркивает надзорное ведомство.
Так, минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки нельзя принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать спрей-освежитель для рта, жевать жевательную резинку, а также курить.
"Минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа. За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков", - добавляет Роспотребнадзор.

COVID-19 коронавирус пандемия
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