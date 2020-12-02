Единым поставщиком вакцин от коронавируса может стать «Сбер»

Структура «Сбера» «Иммунотехнологии» может стать единым поставщиком вакцин для профилактики COVID-19, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к «Иммунотехнологиям». О том, что правительство рассматривает компанию на эту роль, знает также и гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Представители «Сбера», «Иммунотехнологий» и правительства от комментариев отказались.
С предложением наделить «Иммунотехнологии» статусом единого поставщика вакцин для профилактики COVID-19 на госзакупках в ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину. «Ведомости» ознакомились с копией письма. В нем утверждается, что компания обладает «всеми необходимыми возможностями и компетенциями для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков».
Там также говорится, что Минздрав уже разработал проект распоряжения правительства о наделении компании статусом единого поставщика. В письме Мурашко просит Мишустина дать поручение Минфину, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) согласовать проект «в возможно короткие сроки». Представитель Минфина подтвердил, что проект распоряжения правительства поступил в министерство на рассмотрение. Минфин уже направил в правительство свои замечания, добавил собеседник «Ведомостей», но не уточнил, какие именно. Представители Минпромторга и ФАС на запросы не ответили.
Эксперты сомневаются, что правительство выберет именно «Иммунотехнологии» единым поставщиком. По словам Шуляка, есть и другие желающие, которые тоже пытаются добиться этого статуса. В частности, по его данным, в этом заинтересован один из крупнейших операторов госзаказа – «Р-фарм» Алексея Репика. Впрочем, Репик это опроверг.
Кроме того, у «Иммунотехнологий» нет собственных производственных и логистических мощностей, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Поэтому им придется привлекать сторонних дистрибуторов, которые смогут обеспечить хранение и поставку вакцин при необходимом температурном режиме.
По его данным, изначально планировалось, что «Иммунотехнологии» будут заниматься поиском площадок для производства российской вакцины «Спутник V» и ее продвижением как на российском, так и на международном рынке, а не поставками в регионы. Человек, знакомый с планами «Иммунотехнологий», говорит, что она уже нашла логистических партнеров в регионах для поставок и начала строить распределительный центр в Московской области.
По мнению Беспалова, было бы логично наделить таким статусом принадлежащую «Ростеху» компанию «Нацимбио». У нее в подобных поставках большой опыт: с 2015 г. является единым поставщиком вакцин для национального календаря профилактических прививок. Представитель «Нацимбио» отказался от комментариев. Похожее мнение уже высказывал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросу производства и поставок вакцин от коронавируса 12 ноября. «Нужно подумать над тем, чтобы включить такие вакцины в национальный календарь прививок», – говорил Медведев. Представитель Совбеза на вопрос об этом перенаправил «Ведомости» в правительство.
Ранее Шуляк подсчитывал, что потребность государства в вакцине может составить около 70 млн доз в год. А с учетом сделанного ранее заявления бывшего руководителя ФАС Игоря Артемьева о том, что цена вакцины не превысит 1000 руб., размер госзаказа может достичь как минимум 50 млрд руб. По его словам, дистрибуторская наценка в среднем составляет около 15% от стоимости препарата у производителя. Таким образом, единый поставщик сможет заработать около 7,5 млрд руб. в год, резюмирует эксперт. Плюс такого статуса в том, что компании гарантированы заказы и рынок сбыта, говорит Шуляк.
Источник: Ведомости