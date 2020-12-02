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Единым поставщиком вакцин от коронавируса может стать «Сбер»

12:30 02.12.2020 Фото: pexels.com
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Компания сможет заработать около 7,5 млрд рублей.

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Структура «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин от COVID-19 на госзакупках
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Структура «Сбера» «Иммунотехнологии» может стать единым поставщиком вакцин для профилактики COVID-19, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к «Иммунотехнологиям». О том, что правительство рассматривает компанию на эту роль, знает также и гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Представители «Сбера», «Иммунотехнологий» и правительства от комментариев отказались.

С предложением наделить «Иммунотехнологии» статусом единого поставщика вакцин для профилактики COVID-19 на госзакупках в ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину. «Ведомости» ознакомились с копией письма. В нем утверждается, что компания обладает «всеми необходимыми возможностями и компетенциями для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков».

Там также говорится, что Минздрав уже разработал проект распоряжения правительства о наделении компании статусом единого поставщика. В письме Мурашко просит Мишустина дать поручение Минфину, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) согласовать проект «в возможно короткие сроки». Представитель Минфина подтвердил, что проект распоряжения правительства поступил в министерство на рассмотрение. Минфин уже направил в правительство свои замечания, добавил собеседник «Ведомостей», но не уточнил, какие именно. Представители Минпромторга и ФАС на запросы не ответили.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Иммунотехнологии» зарегистрировано в мае, оно на 100% принадлежит компании «Цифровые активы», «дочке» «Сбера». Ее возглавляет Дмитрий Ефимов, бывший гендиректор российского АО «Нижфарм», российской структуры немецкой фармкомпании Stada. Основным видом деятельности «Иммунотехнологий» указана оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Эксперты сомневаются, что правительство выберет именно «Иммунотехнологии» единым поставщиком. По словам Шуляка, есть и другие желающие, которые тоже пытаются добиться этого статуса. В частности, по его данным, в этом заинтересован один из крупнейших операторов госзаказа – «Р-фарм» Алексея Репика. Впрочем, Репик это опроверг.

Кроме того, у «Иммунотехнологий» нет собственных производственных и логистических мощностей, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Поэтому им придется привлекать сторонних дистрибуторов, которые смогут обеспечить хранение и поставку вакцин при необходимом температурном режиме.

По его данным, изначально планировалось, что «Иммунотехнологии» будут заниматься поиском площадок для производства российской вакцины «Спутник V» и ее продвижением как на российском, так и на международном рынке, а не поставками в регионы. Человек, знакомый с планами «Иммунотехнологий», говорит, что она уже нашла логистических партнеров в регионах для поставок и начала строить распределительный центр в Московской области.

По мнению Беспалова, было бы логично наделить таким статусом принадлежащую «Ростеху» компанию «Нацимбио». У нее в подобных поставках большой опыт: с 2015 г. является единым поставщиком вакцин для национального календаря профилактических прививок. Представитель «Нацимбио» отказался от комментариев. Похожее мнение уже высказывал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросу производства и поставок вакцин от коронавируса 12 ноября. «Нужно подумать над тем, чтобы включить такие вакцины в национальный календарь прививок», – говорил Медведев. Представитель Совбеза на вопрос об этом перенаправил «Ведомости» в правительство.

Ранее Шуляк подсчитывал, что потребность государства в вакцине может составить около 70 млн доз в год. А с учетом сделанного ранее заявления бывшего руководителя ФАС Игоря Артемьева о том, что цена вакцины не превысит 1000 руб., размер госзаказа может достичь как минимум 50 млрд руб. По его словам, дистрибуторская наценка в среднем составляет около 15% от стоимости препарата у производителя. Таким образом, единый поставщик сможет заработать около 7,5 млрд руб. в год, резюмирует эксперт. Плюс такого статуса в том, что компании гарантированы заказы и рынок сбыта, говорит Шуляк.

Источник: Ведомости

COVID-19 коронавирус пандемия
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От редакции

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Аноним, 02 декабря 2020 12:46
И зачем нам этот посредни-спекулянт?

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