Палата невозврата: почему за месяц покончили с собой пять пациентов в больницах Новосибирска и причем тут ковид-галлюцинации

Пациенты лечебных стационаров, словно сговорившись, уходят из жизни добровольно

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться в череде трагических случаев вместе с экспертами - вирусологом и психологом.

Напряженная ситуация с коронавирусом в Новосибирской области за несколько последних недель обострилась новым и не совсем понятным явлением. К статистике ежесуточной смертности от вируса добавилась еще одна — суицидальная. Пациенты лечебных стационаров, словно сговорившись, уходят из жизни добровольно. Что это — случайное совпадение или новая тревожная волна, на которую стоит обратить внимание сотрудникам ответственных служб? Журналисты КП-Новосибирск изучили каждый трагический случай отдельно и узнали мнение специалистов.

СЛУЧАЙ 1: ПОГИБШАЯ СПОРТСМЕНКА

Первый случай гибели пациента произошел 7 ноября во 2-й городской клинической больнице. Тогда ранним утром под окнами «красной зоны» нашли 38-летнюю спортсменку. Еще накануне она в тяжелом состоянии лежала с пневмонией в одиночной палате. Дома ее ждали муж и дети. Близкие молились, надеялись. И вдруг такая беда. Так что же произошло? Оказалось, что перед тем, как у профессиональной волейболистки нашли ковид, ей поставили более страшный диагноз: «острый миелобластный лейкоз», то есть рак крови. Сложность была еще и в том, что больной надо было делать переливание, но у нее редкая группа крови — II отрицательная. А тут еще и коронавирус добил измученный организм. Муж спортсменки в интервью КП-Новосибирск заявил, что супругу «съела болезнь», он не верит, что она могла покончить с собой.

— Несчастный случай и самоубийство — разные вещи, — говорят знакомые погибшей. — Да, могло иметь место и то, и другое.

Но друзья склоняются к версии, что женщина даже не осознавала, что делает, была в полубреду от различных лекарств.

СЛУЧАЙ 2: МОЛЧАЛИВЫЙ УХОД ПЕНСИОНЕРА МВД

Спустя несколько недель в городской клинической больнице №25 покончил с собой 59-летний пациент. Судя по его странице в соцстех, раньше он работал в органах, а сейчас — пенсионер МВД, женат. Он тоже лежал в реанимации «красной зоны» с ковидной пневмонией. Записку родственникам не оставил, свой фатальный поступок не объяснил никому. Его тело было найдено под окнами палаты интенсивной терапии 20 ноября. Может, тоже был в полубреду от лекарств?

СЛУЧАЙ 3: «ЩАС ЗА МНОЙ ПРИДУТ»

Через три дня в этой же больнице обнаружили тело 42-летнего пациента с коронавирусом. Он уже явно был наслышан про предыдущие два случая. Накручивал себя и откровенно бредил, что всех больных ковидом вывозят за город и истребляют, писал друзьям странные сообщения, например:

«Коронавирусников гасят, щас за мной придут. Убивают, я тебе говорю».

Ощущение, что у мужчины или были сильные галлюцинации или психическое расстройство.

СЛУЧАЙ 4: В ТУАЛЕТЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Еще один случай самоубийства попал в смертельные сводки 28 ноября. ЧП произошло в госпитале для ветеранов войн, переквалифицированном под ковидный. Из жизни решил уйти 86-летний пенсионер. Его тело нашли около трех часов ночи в туалете больничного отделения.

И снова ни записок, ни прощальных сообщений родственникам, ни намеков о задуманном медперсоналу или соседям по палате. Но известно: болел тяжело.

СЛУЧАЙ 5: «У НЕГО НЕ КОВИД!»

Следующей ночью, 30 ноября, в областной больнице случилось ЧП — под окнами нашли пациента отделения травматологии.

— По предварительной информации, у 37-летнего мужчины не было диагностировано коронавируса, страдал эпилепсией, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Но почему он решил уйти именно в больнице — остается загадкой.

КТО ВИНОВАТ?

По всем произошедшим случаям суицида Следственный комитет проводит отдельные проверки. Следователи исключают, что все эти факты как-то связаны между собой.

Между тем, вирусологи отмечают косвенное влияние коронавирусной инфекции на нервную систему человека.

— Конкретных данных о том, что это нейротропный вирус не было. Но есть уже проверенный факт, что болезнь поражает мозг. Это влияет на восприятие реальности. У заболевших могут быть галлюцинации. Это так. Сейчас идет речь о том, что человеку, который переболел коронавирусом, нужно восстанавливать не только легкие, но и нервную ткань, — рассказал КП-Новосибирск вирусолог Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины.

Психологи дают свою оценку происходящему. Специалисты по душевному здоровью одни из первых столкнулись с реакцией людей на эту опасную заразу.

— Это массовая тревожность. Она вызвана тем, что люди ежедневно черпают информацию о коронавирусе из разных источников. Мы каждый день читаем о том, что скорые не едут, что лекарств нет. Многие столкнулись с тем, что у них заболели близкие и знакомые, нет стабильного финансового положения и еще много чего. Поэтому, когда человек попадает в больницу, не важно с чем, его тревожность усиливается, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Клочков, клинический психолог.

Возникает вопрос, безусловно, и к обессиленному от коронавируса Минздраву. Ведь все погибшие люди были не наедине сами с собой. Их все это время окружали медики, которые могли заметить тревожные состояния пациентов.

— Минздрав может действовать только в рамках своих полномочий. Мы можем оценить лишь качество оказания медпомощи и ее соответствие стандартам. Этим мы и занимаемся после случившегося, по каждому случаю отдельно проводим проверку. А расследование подобных инцидентов — компетенция правоохранительных органов, — прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.

Но окончательных выводов следствие пока не сделало.

Источник: nsk.kp.ru